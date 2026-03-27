27/03/2026
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Mulher trans relata sequelas após cirurgia e contesta decisão da Justiça

Paciente afirma ter enfrentado complicações e pede revisão do caso

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Mulher trans relata sequelas após cirurgia
Mulher trans relata sequelas após cirurgia/Foto: Reprodução

Uma mulher trans afirmou ter ficado com sequelas após passar por uma cirurgia de adequação sexual realizada em São Paulo. O caso ganhou repercussão após a própria paciente, Gabriela Rodrigues, publicar um vídeo nas redes sociais relatando as complicações enfrentadas após o procedimento.

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Segundo o relato, poucos dias após a cirurgia, ela teria desenvolvido uma infecção e enfrentado dificuldades no atendimento médico. De acordo com Gabriela, a situação evoluiu para um quadro grave de saúde, exigindo meses de recuperação.

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Além disso, a paciente afirma que ficou com sequelas permanentes. Diante disso, ela entrou na Justiça contra o médico responsável pelo procedimento, alegando negligência no acompanhamento pós-operatório.

No entanto, a decisão em primeira instância foi favorável ao profissional. Segundo o relato, o julgamento ocorreu sem a realização de audiência presencial.

Na ocasião, Gabriela informou que pretende recorrer da decisão e pediu atenção das autoridades judiciais e do Ministério Público. Ela também afirma possuir laudos médicos e psicológicos que apontam as consequências do caso.

Bacci  Notícias

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