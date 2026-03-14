Mulher viraliza nas redes sociais ao criar capa de crochê para seu carro

Uma mulher chamou a atenção nas redes sociais após confeccionar uma capa de crochê totalmente artesanal para um Fiat Uno. O trabalho inusitado rapidamente viralizou na internet pela criatividade e pelo nível de detalhe da peça.
De acordo com relatos divulgados, a produção da capa levou cerca de cinco meses para ser concluída. O resultado foi uma cobertura colorida e cheia de detalhes, feita inteiramente à mão.
Além do visual chamativo, a artesã também incluiu na peça uma homenagem ao apresentador Luciano Huck, o que acabou chamando ainda mais a atenção dos internautas.
As imagens do carro coberto pela peça de crochê se espalharam pelas redes sociais, gerando comentários e reações de surpresa diante da dedicação necessária para concluir o trabalho artesanal.
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