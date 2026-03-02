Multas de até R$ 100 mil: Ibama intensifica fiscalização e combate à pesca ilegal no interior do Acre

Batizada de Operação Rios Federais, a iniciativa foi realizada em parceria com o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre e atendeu a um requerimento do Ministério Público do Estado do Acre, que investigava possíveis irregularidades na região.

Durante a fiscalização, foram apreendidas 67 redes de pesca, algumas com até 50 metros de comprimento, utilizadas de forma irregular nos rios. Além disso, equipes lavraram autos de infração contra os responsáveis.

De acordo com a legislação ambiental, as penalidades para esse tipo de crime variam de R$ 700 a R$ 100 mil, conforme o Decreto nº 6.514/2008. As sanções incluem ainda a apreensão de todos os equipamentos utilizados na atividade ilegal.

Segundo o chefe da divisão de Proteção Ambiental do Ibama no Acre, Arlan Hudson, a operação é fundamental para garantir a preservação dos recursos naturais. Ele destaca que ações de fiscalização são essenciais para evitar danos ao equilíbrio ambiental e assegurar a sobrevivência de espécies na Amazônia.

Defeso: período de restrição

No Acre, o período do defeso ocorre entre 15 de novembro e 15 de março, fase em que a pesca comercial é proibida para permitir a reprodução dos peixes.

Nesse intervalo, é autorizada apenas a pesca de subsistência, com baixo impacto, realizada com linha de mão ou vara com anzol, e exclusivamente para consumo próprio.

Pescadores que atuam de forma regular podem ter acesso ao seguro-defeso, benefício concedido pelo governo federal para garantir renda durante a paralisação das atividades, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A operação reforça o cerco contra crimes ambientais na região e evidencia o risco financeiro para quem descumpre as regras: além de perder os equipamentos, o infrator pode ser penalizado com multas elevadas.