Município do interior do Acre institui programa de vacinação nas escolas

A Prefeitura de Manoel Urbano publicou o Decreto nº 011, de 10 de março de 2026, que institui o Programa de Vacinação nas Escolas públicas e privadas do município. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes, além de reforçar as ações de prevenção em saúde.

De acordo com o decreto, o programa será voltado para estudantes da educação infantil e do ensino fundamental. A medida também atende aos critérios de certificação do Selo UNICEF e fortalece as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde para garantir maior proteção à população infantil. Para a execução do programa, as unidades básicas de saúde deverão manter contato com as escolas de suas respectivas áreas para definir datas em que as equipes de saúde irão até as instituições de ensino realizar a vacinação. A previsão é que as visitas ocorram pelo menos uma vez por ano.

Conforme estabelecido no decreto, serão vacinadas as crianças que apresentarem a carteira de vacinação no dia agendado. O documento será analisado pela equipe de saúde para verificar possíveis atrasos ou a necessidade de atualização das vacinas.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

As escolas também terão papel importante no processo. As instituições deverão comunicar os pais ou responsáveis com, no mínimo, cinco dias de antecedência, solicitando que os alunos levem a carteira de vacinação na data da visita das equipes de saúde.

Caso algum estudante não apresente a carteira ou não compareça à escola no dia da vacinação, os responsáveis serão orientados a procurar a unidade de saúde para que a situação vacinal da criança seja analisada e, se necessário, atualizada. A medida reforça a parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação, buscando garantir mais acesso à vacinação e fortalecer as ações preventivas no município.