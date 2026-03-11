11/03/2026
ContilPop
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem
Advogada de celebridades estreia coleção focada em “roupas para divórcio”
Faustão aparece sorridente ao lado do genro Julinho Casares em foto rara

Município do interior do Acre institui programa de vacinação nas escolas

Programa prevê visitas de equipes de saúde às instituições de ensino para atualização da carteira vacinal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Município do interior do Acre institui programa de vacinação nas escolas
Decreto institui vacinação anual nas escolas para ampliar cobertura entre crianças e adolescentes/ Foto: Reprodução

A Prefeitura de Manoel Urbano publicou o Decreto nº 011, de 10 de março de 2026, que institui o Programa de Vacinação nas Escolas públicas e privadas do município. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes, além de reforçar as ações de prevenção em saúde.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com o decreto, o programa será voltado para estudantes da educação infantil e do ensino fundamental. A medida também atende aos critérios de certificação do Selo UNICEF e fortalece as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde para garantir maior proteção à população infantil. Para a execução do programa, as unidades básicas de saúde deverão manter contato com as escolas de suas respectivas áreas para definir datas em que as equipes de saúde irão até as instituições de ensino realizar a vacinação. A previsão é que as visitas ocorram pelo menos uma vez por ano.

Conforme estabelecido no decreto, serão vacinadas as crianças que apresentarem a carteira de vacinação no dia agendado. O documento será analisado pela equipe de saúde para verificar possíveis atrasos ou a necessidade de atualização das vacinas.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

As escolas também terão papel importante no processo. As instituições deverão comunicar os pais ou responsáveis com, no mínimo, cinco dias de antecedência, solicitando que os alunos levem a carteira de vacinação na data da visita das equipes de saúde.

Caso algum estudante não apresente a carteira ou não compareça à escola no dia da vacinação, os responsáveis serão orientados a procurar a unidade de saúde para que a situação vacinal da criança seja analisada e, se necessário, atualizada. A medida reforça a parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação, buscando garantir mais acesso à vacinação e fortalecer as ações preventivas no município.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.