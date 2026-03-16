18/03/2026
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Municípios do Acre recebem quase R$ 1 milhão do governo federal para ações emergenciais

Cruzeiro do Sul foi contemplado com R$ 450.875,40, enquanto Epitaciolândia receberá R$ 519.914,00

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Cruzeiro do Sul vista de cima. Foto: Arquivo ContilNet
Cruzeiro do Sul vista de cima. Foto: Arquivo ContilNet

O Acre terá dois municípios contemplados com recursos federais para ações emergenciais de defesa civil. O repasse foi autorizado nesta segunda-feira (16) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional.

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De acordo com portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU), os municípios de Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia receberão recursos para ações de resposta a desastres.

Cruzeiro do Sul foi contemplado com R$ 450.875,40, enquanto Epitaciolândia receberá R$ 519.914,00. Os valores devem ser utilizados em medidas emergenciais voltadas ao atendimento da população afetada.

Cidade de Epitaciolândia/Foto: Reprodução

Cidade de Epitaciolândia/Foto: Reprodução

No total, o governo federal autorizou o repasse de R$ 11.575.974,80 para 15 municípios brasileiros atingidos por desastres naturais. Além do Acre, cidades dos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pará e Piauí também serão beneficiadas.

Segundo o ministério, a liberação dos recursos segue critérios técnicos que consideram fatores como a gravidade dos desastres, o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas e as necessidades apontadas nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras.

Para receber apoio financeiro, os municípios precisam ter o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública. As solicitações são feitas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Após o envio da documentação, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional analisa as metas e os valores apresentados. Quando aprovados, os repasses são oficializados por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, autorizando a liberação dos recursos.

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