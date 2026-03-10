10/03/2026
Na Aleac, Eduardo Ribeiro agradece pela aprovação da Lei do Cartão Material Escolar

O deputado estadual Eduardo Ribeiro fez um agradecimento pela sanção da Lei 4.777, pelo Governo do Estado do Acre, que instituiu o Programa Cartão Material Escolar, na sessão desta terça-feira, 10, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

“Essa lei vai ser de grande valia para os nossos estudantes, para a nossa população e para o comércio local”, lembrou Eduardo Ribeiro, sobre a sanção do dispositivo pelo governador Gladson Cameli, ocorrida na segunda-feira, 9.

“Fica aqui esse registro de agradecimento ao governo do Estado e de agradecimento à Secretaria de Educação, porque agora, vai ser possível a aplicação do cartão material escolar, um cartãozinho para que esses alunos possam comprar o seu material por meio de uma rede cadastrada”, reiterou o parlamentar.

A lei, de autoria do deputado Eduardo Ribeiro, vai beneficiar mais de 130 mil estudantes da rede pública estadual dos ensinos médio e fundamental. Além de beneficiar crianças e adolescentes, impulsionará o comércio em Rio Branco e nos municípios do interior do estado. Os recursos virão de dotações orçamentárias da pasta da Educação estadual.

Homenagens às mulheres – Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, os deputados homenagearam ainda as deputadas Maria Antônia e Antônia Sales. Eduardo Ribeiro foi incumbido de agraciar a colega parlamentar Maria Antônia com um buquê de flores, enquanto o deputado Pedro Longo homenageou Sales.

