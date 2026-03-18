Na base de Alan Rick, Jarude aposta que o Novo vai eleger até 4 deputados estaduais em 2026

O deputado Emerson Jarude (Novo) está comemorando o fortalecimento do seu partido, por conta da aliança com o Republicanos, do senador Alan Rick, e aposta que o partido elegerá de três a quatro deputados estaduais em 2026.

Em entrevista ao ContilNet, nesta quarta-feira (18), o parlamentar explicou que, embora o Novo esteja otimista em relação à ocupação de cadeiras na Aleac, a situação é complicada no que diz respeito à formação de chapa para disputar a Câmara Federal.

“Olha, meu compromisso com a Nacional é de entregar o resultado com base na cláusula de barreira. A gente sabe que, em estados que possuem oito deputados federais, é necessário formar um grande chapão para conseguir eleger nomes muito fortes. Hoje, as condições financeiras que temos não nos permitem trazer pessoas com grande quantidade de votos, então temos um compromisso com a Nacional de entregar a cláusula de barreira para que o partido possa crescer cada vez mais. Esse é o compromisso que eu tenho com a Nacional. Teremos alguns nomes, alguns apoiadores do projeto, mas esse é o meu compromisso”, afirmou o deputado.

Jarude disse que o foco da sigla é a chapa de candidatos a deputados estaduais.

“Nós estamos trabalhando para eleger de três a quatro deputados, principalmente com a possível vinda dos deputados aqui da Assembleia nesse projeto encabeçado pelo nosso senador Alan Rick. Então, nosso objetivo é fazer de três a quatro deputados dentro do Partido Novo”, acrescentou.

O deputado já fez o convite aos parlamentares que saíram da base e decidiram apoiar Alan Rick para que se filiem ao Novo.

“Olha, é o que eu sempre digo: as portas estão abertas para os deputados que querem compor esse projeto. Já fiz o convite, inclusive, ao próprio Tadeu Hassem, ao Eduardo Ribeiro e a outros que devemos convidar na próxima semana também. Espero poder voltar aqui e anunciar quem serão esses nomes que estão compondo o Partido Novo. Mas todos eles têm portas abertas aqui”, finalizou.