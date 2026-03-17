17/03/2026
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“Na bubuia, eu vou”: acreana conta perrengue após motor de barco falhar em rio, no interior

Acreana Maria Constância, natural de Jordão, mostrou a paz - e, por que não? - o medo de estar na bubuia.

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Foto: Reprodução/TikTok

“Já que não estamos aqui só a passeio; já que a vida enfim, não é recreio; eu vou na bubuia, eu vou”. A cantora Céu ensinou o Brasil algo que o acreano já sabia – e, por vezes, experiencia: ficar na bubuia. E a acreana Maria Constância, natural de Jordão, mostrou a paz – e, por que não? – o medo de estar na bubuia.

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Em um vídeo, que acumula mais de 7 mil visualizações, ela conta que estava viajando do seu município, que é isolado, a Tarauacá e, faltando duas horas para o término da viagem, o motor parou.

“Quebrou alguma peça lá da poupa onde o motor é acoplado e ficamos como de bubuia no rio Tarauacá. E assim fomos por cerca de duas voltas. Pedindo a Deus encontrar alguém que nos ajudasse”, enfatizou, nas imagens em que mostra um barco apenas indo na correnteza do rio.

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Aliás, é justamente isso que, para o nortista, significa bubuia: significar ir no fluxo, ir descansando, ficar sem fazer nada. Na rede social, a postagem rendeu comentários.”Só faltou a linha pra pescar de arrasta”, comentou um seguidor.

Embora acumule um pouco mais de 1,7 mil seguidores, Maria Constância chama a atenção, inclusive, pela biografia. “Interior do Acre. Aqui não é o fim, mas o começo do mundo”.

E, como enfatiza Céu: “Subir no rio no contra-fluxo à margem da locura; Subo o rio no contra-fluxo à margem da loucura; Na fé que a vida após a morte continua; Eu vou na bubuia, eu vou”.

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