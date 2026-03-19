Na contramão da debandada na Aleac, Michelle Melo declara apoio à Mailza

A deputada Michelle Mello foi na contramão da debandada que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e declarou apoio à vice-governadora Mailza Assis, nesta quinta-feira (19), por meio de uma nota pública enviada à reportagem do ContilNet.

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No início da nota, Michelle disse que os espaços precisam ser mais ocupados por mulheres.

“Durante toda a minha trajetória política, sempre defendi uma convicção inegociável: mulheres podem ocupar qualquer espaço que desejarem — inclusive os espaços de poder. E mais do que isso, o Brasil precisa de mais mulheres na política. Não por acaso, estudos mostram que mulheres, quando chegam à política, tendem a atuar com mais responsabilidade, mais transparência e com um olhar mais atento às pessoas que mais precisam. A política precisa de cuidado — e o cuidado sempre foi uma marca da força feminina”, afirmou.

“Diante do momento que o nosso estado vive — um estado ferido, negligenciado e que muitas vezes parece abandonado — eu não poderia tomar uma decisão sem reflexão profunda. Busquei sabedoria, busquei discernimento e pedi direção a Deus para escolher o caminho certo. E é com essa consciência que hoje afirmo: eu acredito que é possível fazer diferente”, acrescentou.

Michelle reafirma seu apoio à vice-governadora na disputa de 2026 e diz que Mailza pode representar um novo tempo.

“Mesmo vindo de um mesmo projeto político, eu acredito que *Mailza Assis* pode representar um novo tempo. Acredito porque conheço a força de uma mulher comprometida, porque sei da capacidade que nós temos de cuidar, de liderar e de transformar realidades. Acredito, inclusive, porque sei o que eu mesma faria se estivesse nesse lugar”, pontuou.

“Eu escolho permanecer fiel aos meus valores, à minha história e ao que sempre defendi. E é por isso que estarei ao lado de uma mulher que carrega sensibilidade, firmeza e compromisso com as pessoas. Estarei ao lado de Mailza Assis. Pelo cuidado, pela responsabilidade e por um novo olhar para o nosso estado”, concluiu.