19/03/2026
ContilPop
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal
Reação de Marciele ao beijo de Jonas e Jordana na Festa do Líder Alberto Cowboy no BBB 26

Na contramão da debandada na Aleac, Michelle Melo declara apoio à Mailza

A deputada, no entanto, ainda não decidiu para qual partido deve ir

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Michelle segue na base da vice-governadora Mailza Assis
Michelle segue na base da vice-governadora Mailza Assis/Foto: Reprodução

A deputada Michelle Mello foi na contramão da debandada que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e declarou apoio à vice-governadora Mailza Assis, nesta quinta-feira (19), por meio de uma nota pública enviada à reportagem do ContilNet.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

SAIBA MAIS: De saída do PDT, Michelle Mello vai a Brasília para decidir futuro político e se filiar a novo partido

No início da nota, Michelle disse que os espaços precisam ser mais ocupados por mulheres.

“Durante toda a minha trajetória política, sempre defendi uma convicção inegociável: mulheres podem ocupar qualquer espaço que desejarem — inclusive os espaços de poder. E mais do que isso, o Brasil precisa de mais mulheres na política. Não por acaso, estudos mostram que mulheres, quando chegam à política, tendem a atuar com mais responsabilidade, mais transparência e com um olhar mais atento às pessoas que mais precisam. A política precisa de cuidado — e o cuidado sempre foi uma marca da força feminina”, afirmou.

“Diante do momento que o nosso estado vive — um estado ferido, negligenciado e que muitas vezes parece abandonado — eu não poderia tomar uma decisão sem reflexão profunda. Busquei sabedoria, busquei discernimento e pedi direção a Deus para escolher o caminho certo. E é com essa consciência que hoje afirmo: eu acredito que é possível fazer diferente”, acrescentou.

Michelle reafirma seu apoio à vice-governadora na disputa de 2026 e diz que Mailza pode representar um novo tempo.

“Mesmo vindo de um mesmo projeto político, eu acredito que *Mailza Assis* pode representar um novo tempo. Acredito porque conheço a força de uma mulher comprometida, porque sei da capacidade que nós temos de cuidar, de liderar e de transformar realidades. Acredito, inclusive, porque sei o que eu mesma faria se estivesse nesse lugar”, pontuou.

“Eu escolho permanecer fiel aos meus valores, à minha história e ao que sempre defendi. E é por isso que estarei ao lado de uma mulher que carrega sensibilidade, firmeza e compromisso com as pessoas. Estarei ao lado de Mailza Assis. Pelo cuidado, pela responsabilidade e por um novo olhar para o nosso estado”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.