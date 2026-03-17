Na fronteira, Farra Universitária lota estádio, mas banda cancela show em cima da hora

Parabéns, Sophia Mendes

No último dia 12 de março, a empreendedora e estudante Sophia Mendes comemorou mais um ano de vida. Reconhecida por sua dedicação e determinação, Sophia se destaca não apenas pelo espírito empreendedor, mas também por ser um ser humano admirável, sempre inspirando aqueles ao seu redor.

A data marca o início de um novo ciclo, que promete ser repleto de conquistas, aprendizados e realizações.

Parabéns e votos de muito sucesso, saúde e felicidade!

Céos Educacional

Referência entre os pré-concursos que mais aprovam em carreiras da segurança pública, o Céos Educacional anunciou a abertura de sua primeira turma no Alto Acre. As aulas terão início no dia 02 de abril, em formato presencial, no Centro Cultural de Brasiléia.

Reconhecido pelo alto índice de aprovações em concursos como Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Bombeiro, o curso chega à região como uma grande oportunidade para quem sonha em ingressar nas forças de segurança.

Outro diferencial é o corpo docente qualificado: a maioria dos professores virá de Rio Branco, além da participação especial do Procurador Jurídico do Município de Brasiléia, senhor Francisco Valadares, enriquecendo ainda mais a formação dos alunos.

Com duração de três meses, material de apoio e metodologia direcionada, a iniciativa reforça o compromisso com a preparação de candidatos determinados a conquistar sua vaga.

Informações e inscrições pelo WhatsApp (68) 99248-0992.

Churrasco Fogo de Chão promete movimentar a fronteira

Os amantes de um bom churrasco já têm encontro marcado! No próximo dia 29 de março, acontece em Epitaciolândia o tradicional Churrasco Fogo de Chão, reunindo sabor, música e muita animação.

O evento será realizado no JR Clube (BR 317, KM 03), das 10h30 às 16h, com um cardápio irresistível que inclui costela assada, porco assado, toscana, pão de alho e abacaxi, além de acompanhamentos como arroz, farofa, macaxeira, vinagrete e maionese.

Em formato buffet livre, o ingresso custa apenas R$ 50,00 por pessoa, garantindo uma verdadeira experiência gastronômica. Durante o evento, o público ainda poderá participar do sorteio de uma costela, deixando o clima ainda mais especial.

E para completar a festa, a animação ficará por conta do cantor Daniel, garantindo música de qualidade para embalar o dia.

Sem dúvida, um evento que promete reunir amigos e famílias em um domingo de muita confraternização e sabor!

Sábado de Aleluia será de muito pagode

O Q.G.I.V. Gastrobar prepara uma noite especial para celebrar o Sábado de Aleluia, no próximo dia 04 de abril, a partir das 19h, em Epitaciolândia.

Com a proposta “Me Leva pro Pagode”, o evento promete reunir alegria, boa música e gente animada ao som dos talentos Paulo Heverton e Camille Castro, que comandam a festa com muito ritmo e energia.

O point, localizado na Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, será palco de mais uma noite inesquecível, consolidando o espaço como referência em entretenimento na região.

Informações e reservas pelos contatos (68) 99989-1387 e (68) 99248-8483.

Imperdível para quem quer curtir o feriado com muito estilo e pagode de qualidade!

Assis Brasil celebra 50 anos com Meia Maratona Internacional

Já estão abertas as inscrições para a Meia Maratona Internacional da Integração, evento que promete marcar as comemorações pelos 50 anos de Assis Brasil em grande estilo.

A corrida acontece no dia 10 de maio e reunirá atletas em um momento especial de esporte, superação e integração entre Brasil, Bolívia e Peru, fortalecendo os laços da tríplice fronteira.

A expectativa é de um grande público, entre corredores e visitantes, transformando as ruas de Assis Brasil em um verdadeiro cenário de celebração e energia positiva.

Os interessados já podem garantir participação por meio do link:

https://www.acrerunning.com.br/loja/e/meia%20maratona%20internacional%20da%20integra%C3%A7%C3%A3o

Mais informações pelo contato (68) 99982-5919.

Um evento imperdível para quem ama esporte e quer fazer parte dessa grande festa de integração!

Farra Universitária agita Epitaciolândia

A última sexta-feira (13) foi de casa cheia no estádio de futebol de Epitaciolândia, onde a festa Farra Universitária reuniu centenas de pessoas em uma noite que prometia ser memorável e de fato foi, embora não exatamente pelos motivos esperados.

A aguardada apresentação da banda de pagode K10 acabou não acontecendo. Mesmo já estando na cidade e após realizar ensaio, a banda simplesmente decidiu não subir ao palco momentos antes do horário previsto. Um “show” à parte, diga-se de passagem… só que sem música. A atitude pegou o público de surpresa e deixou muitos fãs com aquela sensação de respeito passando longe, levantando questionamentos sobre o compromisso e o prestígio do grupo.

Mas como festa boa não para, quem salvou a noite foi o DJ Tiago, que assumiu o comando e fez o que se espera de um profissional: entregou música e animação até as 4h da manhã, garantindo que o público não saísse sem curtir.

No fim das contas, a Farra Universitária cumpriu seu papel de reunir a galera e ainda rendeu assunto principalmente para quem agora pensa duas vezes antes de esperar demais de certas atrações.

Confira a galeria de fotos da festa.

Vida alheia

Pega a visão, meu povo, com o tal do circuito country em alta, o assunto não é outro: é look, é chapéu, é fivela e, claro a bota pra causar na cavalgada, mas nem tudo que reluz é couro legítimo, viu? Dizem as más (e bem informadas) línguas que uma “famosinha” da fronteira resolveu garantir presença na cavalgada de 2025 toda montada no estilo foi lá, escolheu a bota, provou, desfilou só esqueceu de um pequeno detalhe: pagar E não é que o tempo passou, a poeira baixou, mas a dívida continuou firme e forte? O melhor (ou pior) da história: comentam que a vendedora, já sem paciência e com o prejuízo batendo na porta, ainda tentou recuperar a tal bota da discórdia quase um episódio de “Quem fica com a bota?” versão Alto Acre

Semestre novo, rostinhos novos circulando pela fronteira e claro, né? Isso sempre traz alegria pra uns e desespero pra outros. Enquanto as novinhas estavam só na análise, estudando o “território” teve gente que já chegou com estratégia pronta e sem perder tempo. Dizem que uma certa senhora experiente, decidida e com um gosto bem específico já chegou naquele hiperfoco em novinhos e, minha filha foi tiro certo! O tal “boyzinho” que tava sendo observado de longe por várias, simplesmente não resistiu aos braços fogosos da 45+ e enquanto umas ficaram no “será?”, ela já tava no “já foi”

Mais misterioso que votação de papa, minha gente é esse romance do tal agroboy da fronteira. O homem tá mais fechado que cofre de banco e o povo já tá em modo FBI Uns juram de pé junto: “É uma novinha e dizem que é até comprometida” Outros já chegam com outra versão: “Que novinha o quê! É um novinho!” E assim segue o enredo cada esquina uma teoria diferente, cada grupo de zap uma versão nova. Enquanto isso, o tal do AgroLindo segue pleno, bonito e caladíssimo, só alimentando ainda mais o mistério

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