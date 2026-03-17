Na mira da PF, Lulinha diz que voltará ao Brasil quando for chamado por Mendonça

Um relatório da Polícia Federal apontou indícios de que a mudança à Europa de Fabio Luis Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula, poderia configurar uma tentativa de fuga. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo Globo. Lulinha está morando atualmente em Madri, na Espanha. O advogado e amigo dele, Marco Aurélio de Carvalho, disse que essa tese da PF é uma “ilação irresponsável” e colocou o filho do presidente à disposição para regressar ao Brasil e prestar depoimento aos investigadores.

Segundo o defensor, essa intenção foi manifestada por ele ao ministro do STF André Mendonça em reunião ocorrida na semana passada.

— (Lulinha) vai vir quando Mendonça chamar, se chamar. Confirmo que coloquei à disposição do Mendonça.

O documento da Polícia Federal tratando sobre uma “possível evasão do país” foi enviado ao gabinete do ministro de Mendonça em dezembro de 2025, no mesmo momento em que a PF também pediu a quebra do sigilo fiscal de Lulinha. Um mês depois, Mendonça autorizou a medida.

“Do ponto de vista investigativo, asseveramos que Lulinha viajou para o exterior, sem previsão de volta, o que denota possível evasão do País, considerando estar associado aos fatos associados ao principal operador das fraudes bilionárias a milhões de aposentados do Brasil”, diz trecho do relatório da PF, referindo-se à suposta relação entre Fabio Luis e o lobista Antônio Camilo Antunes, o “careca do INSS”.

— Isso revela uma ação persecutória da qual eu imaginei que a Polícia Federal tivesse se libertado — disse Marco Aurélio, acrescentando que fará uma queixa ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

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O defensor argumentou que Lulinha havia a sua mudança à Espanha em 2023 – antes do início das investigações sobre as fraudes do INSS. Naquele ano, segundo o advogado, o filho do presidente teria ido a Madri para procurar imóvel e matricular os filhos na escola.

A ida definitiva de Lulinha à Espanha ocorreu no primeiro semestre de 2025, quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Sem Desconto, que apura o suposto esquema coordenado pelo “careca do INSS”. Uma testemunha que foi sócia do careca do INSS relatou à PF que Lulinha recebia uma mesada de R$ 300 mil de Antunes. Segundo essa pessoa, o objetivo era destravar negócios no Ministério da Saúde. A defesa de Fábio Luis diz que isso é mentira e que ele nunca recebeu nenhum pagamento do lobista.

Viagem a Portugal

Na última semana, a defesa de Lulinha admitiu ao Supremo que ele fez uma viagem a Portugal ao lado do lobista. O voo teria sido custeado por Antunes, segundo relatos reunidos no inquérito.

A defesa de filho do presidente explicou que o deslocamento teve caráter pontual e sem relação com o esquema de fraudes do INSS.

— Já levamos ao conhecimento do ministro André Mendonça essa única e exclusiva viagem na companhia de quem, na época, era considerado um empresário de sucesso. Essa viagem, para Portugal, se deu para que ele fosse visitar uma fazenda de canabidiol — disse o advogado.