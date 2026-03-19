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Na segunda gravidez, Isabella Scherer mostra mudanças rápidas no corpo

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Na segunda gravidez, Isabella Scherer mostra mudanças rápidas no corpo

Aos 30 anos, atriz e chef relatou aumento dos seios e disse que a evolução da atual gestação parece mais rápida

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Heloísa Cipriano

19/03/2026 às 11:13

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Isabella Scherer está em sua segunda gravidez, com 15 semanas de gestação (Reprodução: Instagram/@isascherer)

À espera do segundo filho, Isabella Scherer voltou a dividir com os seguidores detalhes das transformações que vem percebendo nesta nova gestação. A atriz e cozinheira, que já é mãe dos gêmeos Mel e Bento, comentou que o corpo tem respondido de forma diferente desta vez, principalmente em relação ao tamanho da barriga.

Com cerca de 15 semanas, ela afirmou ter se surpreendido ao notar que o volume atual se assemelha ao período mais avançado da gravidez anterior. Ao mostrar imagens comparativas, Isabella disse que a silhueta lembra quando já estava com mais de 20 semanas esperando os filhos. Para ela, a sensação é de que o desenvolvimento físico está acontecendo de maneira mais acelerada. “15 semanas tá igual eu de gêmeos com 20 e poucas!”, escreveu na legenda do vídeo.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Isabella Scherer comparou o tamanho da barriga na segunda gravidez com a primeiraReprodução: Instagram/@isascherer Isabella Scherer comparou o tamanho da barriga na segunda gravidez com a primeiraReprodução: Instagram/@isascherer Isabella Scherer está em sua segunda gravidez, com 15 semanas de gestaçãoReprodução: Instagram/@isascherer Isa Scherer no “MasterChef”Reprodução: Band Isa SchererReprodução: Instagram/@isascherer

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Outro ponto destacado pela atriz e cozinheira foi o aumento dos seios, que, segundo ela, ocorreu em poucos dias. A mudança fez com que deixasse de usar sutiãs convencionais e recorresse novamente a peças de sustentação mais firmes, semelhantes às utilizadas durante a amamentação dos gêmeos. “Os meus sutiãs simplesmente pararam de servir! Voltei pra fase igual da outra gravidez e da amamentação. Usar esse top horroroso e cirúrgico, mas é a única coisa que segura o meu peito, fica confortável e não fica dividido assim. E eu achei que cresceu muito mais rápido o meu peito na segunda gestação do que na primeira”, contou.

Nas redes sociais, Isabella ainda brincou ao pedir a opinião de outras mulheres que já passaram por uma segunda gravidez, questionando se a evolução mais rápida é comum. Ao compartilhar o relato, ela demonstrou entusiasmo ao acompanhar as novas etapas da maternidade ao lado do marido, Rodrigo Calazans, com quem divide a criação dos filhos.

Filha do ex-nadador olímpico Fernando Scherer, o Xuxa, a chef de cozinha que também é atriz e empresária iniciou a carreira artística ainda jovem, após deixar a natação para estudar teatro. Ao longo dos anos, participou de produções na televisão e no cinema, como a série “Malhação” e a novela “Bom Sucesso”. Em 2021, ganhou projeção nacional ao vencer o reality culinário “MasterChef Brasil”, consolidando também sua atuação na área gastronômica e no empreendedorismo.

Na vida pessoal, Isabella é mãe dos gêmeos Mel e Bento, nascidos em agosto de 2022, fruto do relacionamento com o modelo e surfista Rodrigo Calazans. Após a primeira experiência com a maternidade, ela voltou a engravidar e costuma compartilhar nas redes sociais detalhes da nova gestação, comentando as mudanças no corpo e a rotina como mãe.

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Tags:Gravidez, Isabella Scherer, saude

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Fonte: Portal Leo Dias

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