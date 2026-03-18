Namorada do pai de Melody termina relacionamento após barraco em academia

Kamila Jansen confirma término com Belinho após episódio envolvendo agressão e repercussão nas redes

Luiz Henrique Oliveira

18/03/2026 às 10:11

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A influencer Kamila Jansen (Reprodução / Instagram @kamilajansenn)

O relacionamento de Thiago Abreu, conhecido como Belinho, pai de Melody, chegou ao fim em meio à repercussão de uma confusão envolvendo sua ex-companheira dentro de uma academia. A influenciadora Kamila Jansen confirmou o término nesta terça-feira (17/3), após dias de especulação.

Nos stories, Kamila revelou que decidiu se pronunciar diante da insistência de seguidores. “Vim me pronunciar rapidinho. Não queria estar expondo isso, mas já tem muita gente perguntando. Eu e a pessoa [Belinho], não quero citar nomes, decidimos nos afastar”, disse.

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Abrir em tela cheia Pai de Melody é agredido por ex em academiaFoto/Portal LeoDias Pai de Melody é agredido por ex em academiaFoto/portal LeoDias Pai de Melody é agredido por ex em academiaFoto/portal LeoDias Pai de Melody é agredido por ex em academiaFoto/portal LeoDias

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Ela explicou que a relação enfrentava dificuldades práticas, principalmente pela necessidade de mudança. “Eu teria que me mudar de estado para o relacionamento dar certo, e ultimamente isso não é possível. Tenho uma carreira linda em Roraima, que está crescendo muito”, afirmou.

Kamila também destacou que não abriria mão da própria trajetória. “Quero construir tudo pelo meu próprio mérito. Seria inevitável depender de alguém, e eu quero ser a estrela da minha própria vida, não ficar na sombra de outra pessoa.”

Apesar do rompimento, a influenciadora evitou críticas diretas ao ex-companheiro. “É uma das melhores pessoas que já conheci na vida. Só isso que tenho a falar sobre o assunto.”

O término acontece logo após Belinho ganhar destaque nas redes sociais ao surgir com o rosto machucado, depois de uma briga com a ex, Karen Martins. Ao portal LeoDias, o empresário afirmou que foi agredido pela mulher, que não teria aceitado o fim do relacionamento.

Segundo ele, Karen invadiu a academia onde ele treinava e partiu para cima tanto dele quanto de Kamila, que ainda era sua namorada na ocasião. Belinho também relatou que teve um carro de luxo danificado durante o episódio, com prejuízo estimado em R$ 300 mil.

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Fonte: Portal Leo Dias