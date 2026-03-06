Namorado de Jojo Todynho fala pela 1ª vez após infarto e admite uso de anabolizantes

Um dia após ser internado às pressas após sofrer um infarto agudo do miocárdio, o policial militar Thiago Gonçalves, namorado da cantora e influenciadora Jojo Todynho, usou as redes sociais pela primeira vez na noite desta sexta-feira (6) e relatou como tudo aconteceu.

Thiago precisou passar a noite na UTI e segue internado em observação no Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele admitiu que faz uso de hormônio, mas afirmou que a causa do infarto pode ter acontecido por vários fatores.

“Fala, galera! Boa tarde! Vi aí que já está circulando nos meios de comunicação a situação da minha saúde, né? Inclusive já até deram alta, mas queria dizer que, na medida do possível, estou bem. Confesso aqui que realmente já fiz uso de hormônios com acompanhamento médico e que o infarto é um caso, um quadro que acontece por diversos fatores. Então, passo aqui também para tranquilizar vocês, porque estou recebendo muitas mensagens e não estou conseguindo responder”, disparou Thiago.

Namorado de Jojo Todynho tranquiliza fãs

A artista assumiu o namoro com Thiago Gonçalves em fevereiro do ano passado, quando o policial a pediu em compromisso durante a comemoração do aniversário de 28 anos da famosa. Ele disse que espera ficar bem logo e tranquilizou os fãs.

“Se Deus quiser, em breve estou saindo daqui, tá? Um beijo e um abraço para todo mundo”, finalizou o policial, que atua na corporação há mais de duas décadas, possui formação em Gestão de Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e também estuda Engenharia Civil. Diante do susto, Todynho ficou bastante preocupada com o estado de saúde do amado e prestou total apoio a ele durante a internação.

