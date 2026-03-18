O drama da alfabetização ganhou um rosto (e um nome bem longo) nesta quarta-feira (18/03). A pequena Lorenna Ricthielly, de apenas 5 anos, tornou-se o mais novo fenômeno da internet após um vídeo seu chorando durante a tarefa de casa viralizar.

O motivo? O cansaço de ter que escrever o próprio nome completo no caderno.

Com mais de 5 milhões de visualizações, as imagens mostram o desabafo sincero da criança: “Eu queria me chamar Laurinha!”. O “sofrimento” de Lorenna tem explicação na certidão de nascimento: seu nome completo é Lorenna Ricthielly dos Santos Machado Dias.

Com informações do Metrópoles.

Apesar das lágrimas e do apelo por um nome mais curto, a mãe de Lorenna, Lidiane, esclareceu que tudo não passou de um momento de preguiça típica da idade. Segundo ela, a filha já domina a escrita do nome, mas o volume de letras daquele dia específico acabou gerando o “surto” de fofura que conquistou a web.

Reação dos internautas

Nos comentários da publicação, milhares de pessoas se compadeceram da situação, enquanto outras riram da escolha dos pais. O vídeo abriu uma discussão bem-humorada sobre como nomes compostos ou com grafias complexas impactam o início da vida escolar.

“Por isso coloquei o nome da minha filha Ana, sou pedagoga e sempre pensei na alfabetização” , comentou uma seguidora.

“Tadinha, está aprendendo o alfabeto todo só com o nome dela”, brincou outro internauta.

O episódio serve como um lembrete leve de que, para uma criança de 5 anos, o mundo (e o próprio nome) pode parecer grande demais às vezes. Até o fechamento desta matéria, o vídeo continua acumulando curtidas e “Laurinha” segue sendo o sonho de consumo da pequena Lorenna.