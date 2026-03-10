“Não dá pra achar normal”, diz rapper L7nnon ao criticar violência contra mulheres

O rapper L7nnon publicou um vídeo na madrugada desta terça-feira (10/3) em que faz um forte desabafo contra a violência contra mulheres. Na gravação, o artista critica comportamentos naturalizados entre homens e afirma que não é possível tratar agressões ou situações de abuso como algo normal.

Durante o vídeo, o músico afirma que muitos homens ainda encaram relatos de agressão como motivo de piada ou banalizam casos de violência dentro de rodas de amigos. Para ele, essa postura contribui para a manutenção de comportamentos abusivos: “Você que tem amiguinho, fica em roda onde fulaninho fala: ‘Ah não, minha mulher bato mesmo, esculacho mesmo, é isso. Pouco papo, meto-lhe a porrada’: não tem como ouvir esse tipo de coisa e achar maneiro, achar graça. Não tem como achar isso normal”, afirmou.

No desabafo, L7nnon também chamou atenção para situações em que mulheres são colocadas em condições vulneráveis em ambientes sociais, como festas. O rapper criticou homens que incentivam o consumo excessivo de álcool com a intenção de se aproveitar da situação.

Segundo ele, se uma mulher não demonstra interesse quando está sóbria, não cabe tentar mudar essa decisão por meio da bebida: “Se a mina não quer nada com você, sóbria, não tem que ser uma opção da bebida para ela mudar de ideia, não. Tá tudo errado, se ligou? Se tá do meu lado, se vier falar gracinha, se vier achar que ‘ah, não, vou falar mesmo, esse é meu jeito’. Teu jeito tá errado. Teu jeito é crime! Se tu tá embebedando alguém para você se aproveitar, é crime, pô”, disse.

L7nnon ressaltou ainda que homens precisam se posicionar quando presenciam esse tipo de comportamento entre amigos, em vez de ignorar ou normalizar a situação.

Em outro momento do vídeo, o rapper mencionou o aumento de casos de feminicídio e disse que a gravidade do tema deveria provocar reflexão em todos. Para ele, não se posicionar diante de situações de violência ou desrespeito também contribui para que o problema continue.

Ao finalizar o vídeo, L7nnon disse que decidiu falar sobre o assunto de forma direta, apelando ao bom senso. O rapper reconheceu que há especialistas e criadores de conteúdo que explicam o tema com mais profundidade, mas que é necessário abordar o assunto enquanto figura masculina.