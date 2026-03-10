10/03/2026
ContilPop
Rihanna deixa Los Angeles após atentado a tiros contra sua casa na cidade
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje

“Não dá pra achar normal”, diz rapper L7nnon ao criticar violência contra mulheres

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“nao-da-pra-achar-normal”,-diz-rapper-l7nnon-ao-criticar-violencia-contra-mulheres

O rapper L7nnon publicou um vídeo na madrugada desta terça-feira (10/3) em que faz um forte desabafo contra a violência contra mulheres. Na gravação, o artista critica comportamentos naturalizados entre homens e afirma que não é possível tratar agressões ou situações de abuso como algo normal.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Durante o vídeo, o músico afirma que muitos homens ainda encaram relatos de agressão como motivo de piada ou banalizam casos de violência dentro de rodas de amigos. Para ele, essa postura contribui para a manutenção de comportamentos abusivos: “Você que tem amiguinho, fica em roda onde fulaninho fala: ‘Ah não, minha mulher bato mesmo, esculacho mesmo, é isso. Pouco papo, meto-lhe a porrada’: não tem como ouvir esse tipo de coisa e achar maneiro, achar graça. Não tem como achar isso normal”, afirmou.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@l7nnon
L7nnonReprodução: Instagram/@l7nnon
Reprodução: Instagram/@l7nnon
L7nnonReprodução: Instagram/@l7nnon
Foto: Dilson Silva/AgNews
Bruna Griphao e L7nnonFoto: Dilson Silva/AgNews
Reprodução: Globo
Ryan (L7nnon) e Kami (Giovanna Lancellotti) em “Dona de Mim”Reprodução: Globo
Reprodução: Globo
Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7nnon) em “Dona de Mim”Reprodução: Globo

Leia Também

Davi Lucca, filho de Neymar, ganha festa com tema do Santos e show exclusivo de L7nnon
Famosos

Davi Lucca, filho de Neymar, ganha festa com tema do Santos e show exclusivo de L7nnon

Após cliques juntos, Bruna Griphao comenta possível romance com L7nnon
Famosos

Após cliques juntos, Bruna Griphao comenta possível romance com L7nnon

A primeira dele no retorno! Neymar irá marcar presença em festão de Romário no Rio
Famosos

A primeira dele no retorno! Neymar irá marcar presença em festão de Romário no Rio

L7nnon surpreende ao revelar que recusou cachê de R$ 15 milhões em publicidade
Famosos

L7nnon surpreende ao revelar que recusou cachê de R$ 15 milhões em publicidade

No desabafo, L7nnon também chamou atenção para situações em que mulheres são colocadas em condições vulneráveis em ambientes sociais, como festas. O rapper criticou homens que incentivam o consumo excessivo de álcool com a intenção de se aproveitar da situação.

Segundo ele, se uma mulher não demonstra interesse quando está sóbria, não cabe tentar mudar essa decisão por meio da bebida: “Se a mina não quer nada com você, sóbria, não tem que ser uma opção da bebida para ela mudar de ideia, não. Tá tudo errado, se ligou? Se tá do meu lado, se vier falar gracinha, se vier achar que ‘ah, não, vou falar mesmo, esse é meu jeito’. Teu jeito tá errado. Teu jeito é crime! Se tu tá embebedando alguém para você se aproveitar, é crime, pô”, disse.

L7nnon ressaltou ainda que homens precisam se posicionar quando presenciam esse tipo de comportamento entre amigos, em vez de ignorar ou normalizar a situação.

Em outro momento do vídeo, o rapper mencionou o aumento de casos de feminicídio e disse que a gravidade do tema deveria provocar reflexão em todos. Para ele, não se posicionar diante de situações de violência ou desrespeito também contribui para que o problema continue.

Ao finalizar o vídeo, L7nnon disse que decidiu falar sobre o assunto de forma direta, apelando ao bom senso. O rapper reconheceu que há especialistas e criadores de conteúdo que explicam o tema com mais profundidade, mas que é necessário abordar o assunto enquanto figura masculina.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.