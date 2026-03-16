“Não estou aqui para ser vice”, diz Bocalom ao comentar possível aliança política

“Rapaz, eu não estou aqui para ser vice”, foi assim que o prefeito de Rio Branco, Tiao Bocalom, respondeu ao ser questionado se disputaria uma eleição como vice-governador, em uma possível aliança ao também pre-candidato Alan Rick. A declaração foi dada nesta segunda-feira (16).

Bocalom também confirmou que mantém conversas com a direção nacional do PSDB e que um desfecho sobre seu futuro partidário pode ocorrer em breve.

“Já é a terceira conversa que a gente tem com o PSDB nacional. Amanhã, com certeza, deverá ser uma definitiva, porque a gente tem que definir logo”, afirmou.

Segundo o prefeito, a decisão envolve também a formação das chapas para deputado federal e estadual, o que exige definição rápida dentro do cenário político.

Ao comentar a possibilidade de retorno ao PSDB, Bocalom destacou a relação histórica com o partido, onde construiu parte de sua trajetória política.

“Aquele partido foi o que me acolheu por seis eleições. Ganhamos duas eleições em Acrelândia e disputamos outras aqui em Rio Branco. O PSDB sempre foi o partido que nos acolheu muito bem”, declarou.

Apesar das conversas com os tucanos, o prefeito disse lamentar a saída do Partido Liberal (PL), legenda ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“É claro que eu queria ficar no PL, não tem nem discussão. É o partido do meu presidente Bolsonaro. Mas nem por isso, deixando o PL, eu deixo de apoiar a nossa equipe do Bolsonaro”, afirmou.