13/03/2026
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“Não tem previsão”, diz Flávio sobre saída de Bolsonaro do hospital

Jair Bolsonaro é levado ao hospital com vômitos e calafrios; senador Flávio diz que estado é preocupante

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VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) trouxe atualizações preocupantes sobre o estado de saúde de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (13/03).

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Internado no Hospital DF Star, em Brasília, após ser transferido às pressas da Papudinha, Bolsonaro não tem previsão de alta. Segundo o parlamentar, o quadro clínico atual, que envolve crises de vômitos, calafrios e líquido no pulmão, é considerado o mais grave desde o início do cumprimento da pena.

A transferência ocorreu durante a madrugada, após uma equipe médica de plantão do Complexo Penitenciário da Papuda detectar a piora nos sinais vitais do ex-presidente. Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses desde janeiro, foi levado pelo Samu para a unidade particular.

“Dessa vez foi a pior vez”
Na saída do hospital, Flávio Bolsonaro fez um desabafo incisivo sobre a situação. “Dessa vez foi a pior vez que ele se internou aqui. Estão falando sobre líquido no pulmão, o que é perigosíssimo e pode se alastrar para uma grande infecção”, afirmou o senador.

Ele aproveitou o momento para criticar a manutenção do pai em regime fechado. “Estão brincando com a vida dele. Não dá mais para tratar isso como frescura”, disparou.

Embate Judicial
A saúde de Bolsonaro tem sido o principal argumento da defesa para tentar a prisão domiciliar. No entanto, em 5 de março, a Primeira Turma do STF negou o pedido por unanimidade.

O ministro relator, Alexandre de Moraes, defendeu na ocasião que a unidade prisional “Papudinha” oferece todo o suporte necessário, incluindo fisioterapia e atendimento médico contínuo, para as necessidades do condenado.

Histórico Delicado
Os problemas de saúde de Jair Bolsonaro são recorrentes desde o atentado sofrido em 2018. As sucessivas cirurgias abdominais criaram um quadro de aderências intestinais que frequentemente levam a obstruções e crises de vômito.

A equipe do Hospital DF Star ainda não divulgou um boletim médico oficial com o detalhamento dos exames realizados nesta manhã.

Fonte: Metrópoles

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