07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Mais de 1,1 mil vítimas de violência doméstica são registradas em apenas dois meses no Acre

Dados do Ministério Público mostram aumento em relação a 2025

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
acusado-de-violencia-domestica-se-fere-ao-tentar-invadir-casa
Números indicam uma escalada da violência logo no início do ano. Foto: Reprodução/Redes sociais

Pelo menos 1.152 pessoas foram vítimas de violência doméstica, entre casos tentados e consumados, no Acre apenas nos dois primeiros meses de 2026. Os dados, divulgados pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre (MPAC), mostram um aumento de 22,87% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 905 casos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Os números indicam uma escalada da violência logo no início do ano. Em janeiro de 2026, foram contabilizados 592 registros, enquanto fevereiro somou 560 ocorrências. No mesmo período de 2025, haviam sido registrados 441 casos em janeiro e 464 em fevereiro.

A capital Rio Branco concentra a maior parte das ocorrências. Sozinha, a cidade registrou 565 casos, o que representa 49,05% de todos os episódios de violência doméstica no estado.

LEIA TAMBÉM: Roubos aumentam mais de 40% no Acre nos dois primeiros meses de 2026, diz MPAC

Outros municípios também apresentam números expressivos. Cruzeiro do Sul aparece em segundo lugar, com 110 registros (9,55%), seguido por Sena Madureira, com 71 casos (6,16%), Tarauacá, com 51 (4,43%), e Feijó, com 47 ocorrências (4,08%).

Na sequência estão Brasiléia, com 45 registros (3,91%), Xapuri, com 41 (3,56%), e Senador Guiomard, que contabilizou 38 casos (3,30%). Municípios menores também aparecem nas estatísticas, embora com números mais baixos. Assis Brasil e Rodrigues Alves, por exemplo, registraram sete ocorrências cada, enquanto Jordão e Santa Rosa do Purus tiveram seis casos cada no período analisado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.