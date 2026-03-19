19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

“Não vamos trabalhar com coisa de esquerda e direita”, diz JV na disputa ao Senado

O político aproveitou para criticar o atual governo e seus adversários

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O político disse que nunca separou as pessoas por espectro ideológico
O político disse que nunca separou as pessoas por espectro ideológico | Foto: ContilNet

Com pré-candidatura ao Senado lançada nesta quinta-feira (19), o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, disse que seu grupo pretende ir além do binarismo esquerda-direita nas eleições de 2026.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O político disse que nunca separou as pessoas por espectro ideológico durante seus anos à frente do governo do Acre.

“É… e nós não vamos trabalhar com essa coisa de esquerda, direita. Nós vamos trabalhar com um projeto para a sociedade acreana. Não tem esse negócio. Não, eu… eu governei a… a capital do Acre e… e o estado por duas vezes. Eu duvido que alguém tenha visto que tinha um negócio de separar de esquerda, direita… ninguém nem tratava dessas coisas. Nós tratávamos de planos que… que são coisas progressistas, que enfrentavam políticas de vender tudo, de entregar tudo, ultraliberais e… e extremistas. Nós não. Então, nós não… não temos que passar por aprovação. Nós já fizemos, já mostramos”, disse Viana.

O político aproveitou para criticar o atual governo e seus adversários.

“E o Acre está precisando disso. Eu acho que o pessoal que está no poder, eles… eles vivem numa máquina de… só pensam em eleição. Toda semana demitem um monte de gente, põem outros… agora estão demitindo os que mudaram de lado. Eles não estão preocupados em governar, nem melhorar a vida da população. Isso é uma tragédia. Por isso que eles… eles estão sempre em campanha”, acrescentou.

“Então o Acre perdeu completamente o protagonismo. Se estamos atrasados ou não, de certa forma estamos. Ah, podia ser começado antes, mas gente, ó, agora que está aí… parece que o prefeito agora que conseguiu um partido de aluguel, que ele também não tinha partido até hoje. Nós não. Nós temos uma lógica, nós estamos aqui numa trincheira procurando melhorar a vida da… da população, da sociedade, ter um projeto de desenvolvimento do Acre… eh… ter… eh… de volta o orgulho da gente andar com essa bandeira… eh… e poder botá-la lá no alto, porque como eu botei lá naquele mastro da Gameleira”, concluiu.

Participaram do anúncio da pré-candidatura de Jorge Viana os representantes dos partidos que compõem a federação da esquerda: PV, PCdoB e PSB.

VEJA O VÍDEO:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.