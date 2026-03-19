“Não vamos trabalhar com coisa de esquerda e direita”, diz JV na disputa ao Senado

Com pré-candidatura ao Senado lançada nesta quinta-feira (19), o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, disse que seu grupo pretende ir além do binarismo esquerda-direita nas eleições de 2026.

O político disse que nunca separou as pessoas por espectro ideológico durante seus anos à frente do governo do Acre.

“É… e nós não vamos trabalhar com essa coisa de esquerda, direita. Nós vamos trabalhar com um projeto para a sociedade acreana. Não tem esse negócio. Não, eu… eu governei a… a capital do Acre e… e o estado por duas vezes. Eu duvido que alguém tenha visto que tinha um negócio de separar de esquerda, direita… ninguém nem tratava dessas coisas. Nós tratávamos de planos que… que são coisas progressistas, que enfrentavam políticas de vender tudo, de entregar tudo, ultraliberais e… e extremistas. Nós não. Então, nós não… não temos que passar por aprovação. Nós já fizemos, já mostramos”, disse Viana.

O político aproveitou para criticar o atual governo e seus adversários.

“E o Acre está precisando disso. Eu acho que o pessoal que está no poder, eles… eles vivem numa máquina de… só pensam em eleição. Toda semana demitem um monte de gente, põem outros… agora estão demitindo os que mudaram de lado. Eles não estão preocupados em governar, nem melhorar a vida da população. Isso é uma tragédia. Por isso que eles… eles estão sempre em campanha”, acrescentou.

“Então o Acre perdeu completamente o protagonismo. Se estamos atrasados ou não, de certa forma estamos. Ah, podia ser começado antes, mas gente, ó, agora que está aí… parece que o prefeito agora que conseguiu um partido de aluguel, que ele também não tinha partido até hoje. Nós não. Nós temos uma lógica, nós estamos aqui numa trincheira procurando melhorar a vida da… da população, da sociedade, ter um projeto de desenvolvimento do Acre… eh… ter… eh… de volta o orgulho da gente andar com essa bandeira… eh… e poder botá-la lá no alto, porque como eu botei lá naquele mastro da Gameleira”, concluiu.

Participaram do anúncio da pré-candidatura de Jorge Viana os representantes dos partidos que compõem a federação da esquerda: PV, PCdoB e PSB.

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