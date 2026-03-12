12/03/2026
ContilPop
Nascimento de filhote de ave rara marca nova fase de recuperação de espécie ameaçada

Ave criticamente ameaçada volta a se reproduzir após quatro anos sem registros

Nascimento de filhote de ave rara marca nova fase de recuperação de espécie ameaçada
Filhote nasceu em fevereiro e integra programa de conservação que monitora pouco mais de 200 aves/ Foto: Reprodução

O nascimento de um filhote de Kākāpō, ave considerada criticamente ameaçada de extinção, marcou o início de uma nova temporada reprodutiva da espécie na Nova Zelândia. Batizado de Tiwhiri, o animal nasceu em 14 de fevereiro e é o primeiro registrado em quatro anos.

A informação foi divulgada pelo Departamento de Conservação da Nova Zelândia, responsável pelo programa de recuperação da espécie. Atualmente, 237 indivíduos vivos são monitorados na natureza pelo governo do país.

De acordo com o órgão, esta é a primeira reprodução registrada desde 2022 e a nova temporada reúne o maior número de aves em idade fértil desde o início do projeto de preservação.

O filhote foi incubado por uma fêmea chamada Yasmine. O ovo havia sido retirado do ninho da mãe biológica porque ela já possuía quatro ovos férteis. Como Yasmine não tinha nenhum ovo viável na atual temporada, os especialistas optaram pela realocação para aumentar as chances de sobrevivência.

Segundo o departamento, o manejo reprodutivo prioriza ovos e filhotes com menor representatividade genética. A estratégia é considerada fundamental para evitar o enfraquecimento da espécie e ampliar a diversidade genética da população.

A reprodução do kākāpō ocorre de forma limitada. Após o acasalamento, o macho não participa da criação dos filhotes. Cerca de uma semana depois do cruzamento, a fêmea inicia a postura, podendo colocar até cinco ovos, geralmente com intervalos de três dias entre cada um. O período de incubação dura aproximadamente um mês.

Nas últimas décadas, a espécie chegou perto da extinção, principalmente devido à introdução de predadores no território neozelandês e às próprias características biológicas da ave. O kākāpō não voa, vive no chão e tem hábitos noturnos. O nome da espécie tem origem na língua maori e significa “papagaio da noite”.

Com plumagem verde, olhos voltados para frente e bico cinza, o kākāpō é uma das maiores espécies de papagaio do mundo e pode viver até cerca de 100 anos. O nascimento de novos filhotes é considerado essencial para garantir a sobrevivência da espécie nas próximas décadas.

