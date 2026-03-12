O San Diego Zoo Safari Park, nos Estados Unidos, está em festa. O zoológico celebrou o nascimento raro de quatro filhotes de guepardo (Acinonyx jubatus), um evento que não ocorria na instituição há seis anos, desde 2020.

A adição dos novos integrantes ao grupo é considerada um marco fundamental para a conservação da espécie, classificada como “vulnerável à extinção” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

O parto histórico aconteceu no dia 24 de janeiro. Todos os filhotes são machos e são os primeiros filhos da gueparda Kelechi.

A mãe de primeira viagem e seus bebês estão sendo mantidos separados dos outros felinos em um recinto tranquilo no Centro de Conservação de Carnívoros, garantindo a privacidade necessária para o desenvolvimento saudável das crias.

As informações foram divulgadas oficialmente pelo zoológico nesta segunda-feira (09/03).

A importância da união

A proximidade entre a mãe e os filhotes é crucial durante as primeiras semanas de vida. Quando crescerem, esses machos devem formar grupos conhecidos como “coalizões”, uma estratégia natural da espécie para caçar com mais eficiência e se proteger de predadores e outros machos rivais.

Esperança para a diversidade genética

A classificação dos guepardos como vulneráveis deve-se a fatores como perda de habitat, comércio ilegal, conflitos com humanos e, principalmente, uma baixa diversidade genética. O nascimento dos quatro machos é essencial para oxigenar o pool genético da população sob cuidados humanos.

“Esses irmãos desempenham um papel importante no apoio à diversidade genética dos guepardos em todo o mundo e garantem que sua população global vulnerável permaneça forte e saudável”, destacou o comunicado do zoológico, que é membro ativo de um programa global de sobrevivência da espécie.

Embora ainda estejam isolados com a mãe, o público que visitar o San Diego Zoo Safari Park terá, em breve, a oportunidade de conhecer os novos membros e aprender mais sobre os esforços para salvar o felino mais rápido do mundo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet