Natação paralímpica: Brasil amplia ouros em World Séries de Barcelona

Os brasileiros Arthur Xavier e Beatriz Flausino subiram ao topo do pódio nesta sexta-feira (20) na etapa de Barcelona (Espanha) da World Séries de natação paralímpica e ampliaram para três o número de medalhas de ouro do país na competição. Na quinta (20), primeiro dia de disputas, o mineiro Xavier já arrematara o ouro com direito a recorde mundial – cravou tempo de 50s90 – nos 100 metros livre na classe S14 (deficiência intelectual), que pertencia ao britânico William Ellard, desde abril de 2025.

Nesta sexta (20), o mineiro voltou a brilhar, desta vez nos 200m livre: ele concluiu a prova na primeira posição com 1min55s75, deixando para trás Lok Tsun (1min59s51), atleta de Hong Kong medalha de prata, e o finlandês Nader Khalili (1min59s74), que ficou com o bronze.

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Arthur Xavier e Beatriz Flausino garantem mais duas medalhas, e Brasil chega à 3️⃣ conquistas em Barcelona, na Espanha.📍🇪🇸

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— Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) March 20, 2026

O dia também foi de comemoração para a paulista Beatriz Flausino, atual campeã mundial na classe S14, que venceu a disputa multiclasses dos 100m peito. A brasileira faturou o ouro com o tempo de 1min14s66, seguida da espanhola Anastasiya Dmytriv ((1min21s92), da classe SB8 (comprometimento físico-motor), e da holandesa Lisa Krueger (1min20s72), da classe SB9 (comprometimento físico-motor), que foram prata e bronze, respectivamente.

Faltou muito pouco para o Brasil garantir o terceiro pódio do dia. A paranaense Laura Sanches, de 17 anos, da classe S14, terminou em quarto lugar na disputa dos 200m livre. Na véspera, Laura conquistara ouro na prova de 100m livre da categoria juvenil.

A delegação brasileira conta com cinco atletas em Barcelona. A World Séries vai até domingo (22).

Fonte: Agencia Brasil