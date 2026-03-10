10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Naufrágio de navio ainda desperta curiosidade em Sena Madureira após quase 80 anos

Mesmo após cerca de 78 anos do ocorrido, partes da estrutura da embarcação ainda podem ser vistas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Naufrágio do navio Curuçá marcou história de Sena Madureira e ainda desperta curiosidade após quase oito décadas
Naufrágio do navio Curuçá marcou história de Sena e ainda desperta curiosidade após quase oito décadas | Foto reprodução

Um episódio que marcou a memória de antigos moradores de Sena Madureira ainda chama a atenção de quem navega pelo Rio Iaco. Trata-se do naufrágio do navio Curuçá, ocorrido em 1948, nas proximidades do lago Bom Jesus.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com relatos de moradores mais antigos, a embarcação seguia viagem em direção ao seringal Guanabara quando acabou se chocando com um tronco de cumaru-ferro. O impacto teria provocado o alagamento do navio, que acabou afundando no local. Na época, o Curuçá era bastante conhecido na região por transportar mercadorias, animais e passageiros entre comunidades situadas ao longo do rio.

Mesmo após cerca de 78 anos do ocorrido, partes da estrutura da embarcação ainda podem ser vistas no local. O que restou, principalmente peças de ferro, resiste ao tempo e se transformou em uma espécie de marco histórico às margens do Iaco.

Moradores da região relatam que o ponto do naufrágio ainda desperta curiosidade, especialmente entre os mais jovens. Não é raro que pessoas que passam pelo local parem suas embarcações para observar os restos do antigo navio e ouvir histórias contadas pelos mais velhos.

Entre as versões mais comentadas, alguns afirmam que o Curuçá bateu em um tronco de cumaru-ferro que estava submerso no rio. Outros dizem que a embarcação pode ter afundado por estar muito carregada, transportando grande quantidade de mercadorias, passageiros e até gado.

Apesar das diferentes narrativas, há poucos registros oficiais sobre o ocorrido. Também circulam relatos de que o naufrágio pode ter deixado vítimas, mas os detalhes nunca foram totalmente esclarecidos, o que faz com que o episódio continue envolto em mistério até os dias atuais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.