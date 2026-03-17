Navio Hospitalar realiza mais de 200 atendimentos de saúde em Cruzeiro do Sul nesta semana

A população de Cruzeiro do Sul terá acesso a uma série de atendimentos de saúde ao longo desta semana por meio do Navio Hospitalar Doutor Montenegro, que está atracado no Porto do Abrahão.

As ações iniciam nesta terça-feira (17) e seguem até sexta-feira (20), com a previsão de realização de 210 procedimentos, sendo 180 atendimentos médicos e odontológicos e 30 exames de mamografia.

Os atendimentos começam diariamente a partir das 8h, por ordem de chegada. O exame de mamografia está disponível para mulheres a partir dos 40 anos de idade.

A embarcação chegou ao município no dia 6 de fevereiro e vem realizando atendimentos tanto na área urbana quanto em comunidades rurais e ribeirinhas da região. Entre os locais já atendidos estão territórios indígenas, como a Terra Indígena Noke Koi, onde vivem povos Katukina.

De acordo com o comandante do navio, capitão de corveta Marcelo Camerino, a missão tem como meta alcançar um grande número de atendimentos até o fim das atividades na região.

“A expectativa é realizar entre 15 mil e 20 mil atendimentos ao longo da missão, que seguirá até abril, atendendo Cruzeiro do Sul e outras cidades do Vale do Juruá”, destacou.

A iniciativa busca ampliar o acesso à saúde em áreas de difícil acesso, levando serviços essenciais diretamente às comunidades mais distantes.