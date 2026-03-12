12/03/2026
Navios petroleiros atacados no Golfo Pérsico causam paralisação em portos do Iraque

Irã ameaça barril a US$ 200 após atacar 17 navios; Iraque suspende exportações e Trump promete retaliação pesada.

O mercado global de energia entrou em estado de choque nesta quinta-feira (12/03). O Iraque anunciou a suspensão total das operações em seus portos de petróleo após uma ofensiva do Irã atingir dois navios petroleiros que haviam acabado de carregar no porto de al-Faw.
Foto: Reprodução redes sociais / X

Desde o início das hostilidades no Oriente Médio, o número de embarcações atingidas no Golfo Pérsico já chega a 17, sendo que seis ataques ocorreram apenas na última madrugada.

Os navios alvejados em águas territoriais iraquianas foram o Safesea Vishnu (Ilhas Marshall) e o Zefyros (Malta). Segundo a Organização Estatal Iraquiana para a Comercialização de Petróleo (SOMO), ambos foram atacados em áreas de carregamento, evidenciando a vulnerabilidade das rotas de escoamento da região.

Bahrein em alerta e fumaça tóxica

A tensão se espalhou para os países vizinhos. O Bahrein emitiu um alerta urgente pedindo que moradores da província de Muharraq permaneçam em casa, fechem janelas e desliguem sistemas de ventilação.

A medida é uma precaução contra a fumaça de incêndios em tanques de combustível atingidos por ataques iranianos na manhã de hoje.

Petróleo a US$ 200?

O bloqueio prático do Estreito de Ormuz fez o preço do barril disparar, ultrapassando a barreira dos US$ 100. Teerã enviou um aviso contundente ao ocidente: se os ataques liderados por EUA e Israel continuarem, o mundo deve se preparar para o petróleo a US$ 200 o barril.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que não permitirá que “um litro de petróleo” chegue aos aliados de Washington se o país seguir sob bombardeio.

A resposta de Donald Trump

Apesar da escalada, o presidente Donald Trump manteve o tom desafiador. Trump afirmou que a marinha iraniana foi “praticamente dizimada” e incentivou as companhias petrolíferas a continuarem usando as rotas do Golfo sob proteção americana.

Ele alertou que Washington responderá com força ainda maior caso o fluxo de energia seja bloqueado de forma permanente.

O impasse militar e a paralisação dos portos iraquianos colocam a economia mundial em uma corda bamba, com previsões de reajustes imediatos nos preços dos combustíveis em todo o planeta.

Fonte: O Globo

Redigido por ContilNet

