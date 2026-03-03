03/03/2026
Socorro Neri celebra aprovação do piso nacional para técnicos da educação

Em mensagem divulgada após a votação na CCJC, Socorro Neri informou que o texto foi aprovado na comissão e destacou a próxima etapa da tramitação

Deputada federal Socorro Neri (Progressistas-AC)
Deputada federal Socorro Neri (Progressistas-AC)/Foto: Reprodução

A deputada federal Socorro Neri comemorou a aprovação, nesta terça-feira (3), na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, da Câmara dos Deputados, da redação final do Projeto de Lei 2531/21, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais dos quadros de pessoal técnico e administrativo da educação básica.

A proposta avançou na Câmara dos Deputados e agora segue para análise no Senado Federal.

Em mensagem divulgada após a votação na CCJC, Socorro Neri informou que o texto foi aprovado na comissão e destacou a próxima etapa da tramitação.

“Meus amigos, passando para atualizar vocês. Acabou de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara, a redação final do PL 2531/21 que está aí. Chega agora no Senado, que é lá que vai se dar batalha para garantirmos a aprovação ainda este ano. Contem comigo. Vamos juntos”, afirmou.

O projeto estabelece um piso salarial nacional específico para técnicos e administrativos da educação básica, categoria que inclui profissionais como secretários escolares, auxiliares administrativos, merendeiras e outros trabalhadores que atuam no suporte às atividades pedagógicas.

Caso seja aprovado no Senado sem alterações, o texto seguirá para sanção presidencial. Se houver mudanças, retornará à Câmara para nova análise.

