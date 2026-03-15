15/03/2026
ContilPop
Diogo Nogueira relata prejuízo após rumores de traição durante término com Paolla Oliveira
Oscar 2026 acontece neste domingo com filme brasileiro disputando quatro categorias
Seu Jorge elogia Wagner Moura e demonstra confiança na vitória brasileira no Oscar deste domingo
Framboesa de Ouro 2026 revela piores filmes do ano e brasileira Isis Valverde perde prêmio
Gustavo Tubarão desabafa sobre vício em pornografia: “Uma guerra dentro da minha cabeça”
Breno vence a Prova do Anjo no BBB 26 e coloca Jonas no Castigo do Monstro
LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos
Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos
“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic

Netanyahu ironiza boatos de morte nas redes e aparece em vídeo tomando café

Primeiro-ministro israelense também rebateu teorias sobre uso de inteligência artificial em imagens recentes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Netanyahu ironiza boatos de morte nas redes e aparece em vídeo tomando café
Netanyahu ironiza rumores de morte em vídeo/ Foto: Reprodução

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu neste domingo (15) a rumores que circularam nas redes sociais afirmando que ele teria morrido. Em um vídeo publicado em seus perfis, o líder israelense aparece sentado em uma cafeteria e comenta a situação de forma bem-humorada.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Durante a gravação, um homem se aproxima e menciona as mensagens que se espalharam na internet dizendo que o premiê estaria morto. Netanyahu responde com um trocadilho em hebraico, afirmando que “morre” de amores por café.

“Eu morro de amores por café. E, quer saber? Eu morro de amores pelo meu povo. A forma como eles se comportam é fantástica”, disse.

Resposta a teorias nas redes

Na mesma publicação, Netanyahu também comentou outra teoria que passou a circular nas redes sociais. Alguns perfis afirmaram que imagens recentes do primeiro-ministro teriam sido produzidas com inteligência artificial e mostrariam o líder com seis dedos.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

No vídeo, o premiê mostra as mãos e reage à especulação.

“Você quer contar o número de dedos? Aqui, venha ver. Muito bem. Saúde”, afirmou.

Comentário sobre operações militares

Ainda durante a gravação, o primeiro-ministro mencionou ações das forças israelenses contra alvos ligados ao Irã e ao Líbano.

Segundo ele, o governo trabalha para garantir a segurança da população e mantém operações em andamento que não podem ser detalhadas publicamente neste momento.

“Estamos fazendo coisas que não posso compartilhar no momento, mas estamos agindo, atingindo o Irã com muita força, inclusive hoje, e também continuando no Líbano”, declarou.

O líder israelense também orientou a população a seguir as recomendações das autoridades de segurança e manter atenção às instruções de proteção civil durante o atual cenário de tensões na região.

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.