Netanyahu ironiza boatos de morte nas redes e aparece em vídeo tomando café

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu neste domingo (15) a rumores que circularam nas redes sociais afirmando que ele teria morrido. Em um vídeo publicado em seus perfis, o líder israelense aparece sentado em uma cafeteria e comenta a situação de forma bem-humorada.

Durante a gravação, um homem se aproxima e menciona as mensagens que se espalharam na internet dizendo que o premiê estaria morto. Netanyahu responde com um trocadilho em hebraico, afirmando que “morre” de amores por café.

“Eu morro de amores por café. E, quer saber? Eu morro de amores pelo meu povo. A forma como eles se comportam é fantástica”, disse.

Resposta a teorias nas redes

Na mesma publicação, Netanyahu também comentou outra teoria que passou a circular nas redes sociais. Alguns perfis afirmaram que imagens recentes do primeiro-ministro teriam sido produzidas com inteligência artificial e mostrariam o líder com seis dedos.

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No vídeo, o premiê mostra as mãos e reage à especulação.

“Você quer contar o número de dedos? Aqui, venha ver. Muito bem. Saúde”, afirmou.

Comentário sobre operações militares

Ainda durante a gravação, o primeiro-ministro mencionou ações das forças israelenses contra alvos ligados ao Irã e ao Líbano.

Segundo ele, o governo trabalha para garantir a segurança da população e mantém operações em andamento que não podem ser detalhadas publicamente neste momento.

“Estamos fazendo coisas que não posso compartilhar no momento, mas estamos agindo, atingindo o Irã com muita força, inclusive hoje, e também continuando no Líbano”, declarou.

O líder israelense também orientou a população a seguir as recomendações das autoridades de segurança e manter atenção às instruções de proteção civil durante o atual cenário de tensões na região.

Veja o vídeo: