Netflix estaria planejando uma turnê mundial das Guerreiras do Kpop, diz site

Projeto prevê apresentações globais em 2027, com formatos que vão de cantoras originais a performances com hologramas, mas ainda depende de definições criativas e financeiras

Eduardo Reis

18/03/2026 às 19:14

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“Guerreiras do K-pop” (Divulgação: Netflix)

A Netflix estuda lançar uma turnê mundial baseada no filme “Guerreiras do Kpop”, com a proposta de transformar o fenômeno musical da produção em uma experiência ao vivo. A ideia é que os shows aconteçam em 2027, funcionando como uma espécie de aquecimento para a sequência da animação, segundo a Bloomberg.

O plano em discussão prevê apresentações em dezenas de grandes cidades ao redor do mundo, com estrutura montada em arenas com capacidade entre 10 mil e 20 mil pessoas. As negociações ainda estão em andamento com promotores de shows, e a empresa já recebeu propostas com garantias antecipadas de dezenas de milhões de dólares. Apesar disso, o projeto segue indefinido e pode ser abandonado caso a Netflix não chegue a um formato criativo viável ou se os custos forem considerados altos demais.

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Abrir em tela cheia Animação “Guerreiras do K-pop 2” está confirmadaDivulgação/Netflix Animação “Guerreiras do K-pop 2” está confirmadaReprodução: Netflix “Guerreiras do K-Pop” terá sequência na NetflixCrédito: Divulgação/Netflix Animação “Guerreiras do K-pop 2” está confirmadaDivulgação: Netflix Guerreiras do k-pop

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Um dos principais impasses envolve quem, de fato, se apresentaria na turnê. No universo do filme, as músicas são interpretadas por dois grupos fictícios: Huntrix e Saja Boys. O Huntrix, responsável pelo hit “Golden”, tem vocais das cantoras Ejae, Audrey Nuna e Remi Ami, que nunca tiveram uma carreira conjunta nos palcos — elas só se apresentaram juntas ao vivo durante a divulgação do longa, inclusive no Oscar. A Netflix avalia levá-las para a turnê, mas considera improvável que o trio participe de todas as datas.

Ao mesmo tempo, a empresa também discute alternativas que envolvem o uso de artistas virtuais, como hologramas ou outras tecnologias, o que permitiria replicar os personagens do filme com mais fidelidade e reduzir a dependência de artistas reais. Um modelo híbrido, combinando performances ao vivo com elementos digitais, também está entre as possibilidades para recriar o universo da animação nos palcos.

O interesse pelo projeto cresceu a partir do sucesso da trilha sonora, que se tornou um dos álbuns mais vendidos do mundo no último ano, segundo o IFPI. O single “Golden” impulsionou ainda mais a popularidade, permanecendo entre as faixas mais ouvidas globalmente.

Antes mesmo de uma definição oficial da Netflix, agentes e empresas do setor musical já vinham tentando viabilizar uma turnê baseada no filme, segundo a mesma reportagem da Bloomberg.

A agência WME, por exemplo, chegou a sugerir um projeto com as três cantoras do Huntrix de forma independente. Nesse caso, elas poderiam apresentar as músicas, mas não teriam autorização para usar a marca ou elementos diretos de “Guerreiras do Kpop”, que pertencem à Netflix.

Com múltiplos caminhos possíveis — de shows com artistas reais a experiências imersivas com tecnologia —, o formato final da turnê ainda está em aberto e depende das próximas decisões estratégicas da empresa.

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Tags:Guerreiras do K-pop, Netflix

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Fonte: Portal Leo Dias