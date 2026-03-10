A tarde desta terça-feira (10 de março) reserva um duelo de gigantes para os fãs do futebol europeu. A bola rola para as oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26, e o grande destaque do dia é o confronto de ida entre Newcastle e Barcelona, direto do lendário estádio St. James’ Park, na Inglaterra.
O time catalão, embalado pelas boas atuações de Lamine Yamal e Raphinha, tenta abrir vantagem fora de casa. Já os ingleses, empurrados por sua fanática torcida e pela força física do brasileiro Joelinton no meio-campo, buscam um resultado positivo antes da difícil viagem à Espanha. Com tanta expectativa, a principal dúvida dos torcedores pela manhã é: onde assistir Newcastle x Barcelona hoje?
Onde assistir ao vivo e Horário
A boa notícia para o fã de futebol é que o jogo terá transmissão na TV Aberta para todo o Brasil, além das opções em canais fechados e plataformas de streaming. Confira onde sintonizar:
-
TV Aberta: SBT (Transmissão inicia às 16h45).
-
TV Fechada: TNT (Disponível nas operadoras de TV a cabo).
-
Streaming: Max (Antiga HBO Max, transmite o jogo na íntegra para assinantes).
Horário da partida: A bola rola oficialmente às 17h00 (horário de Brasília).
Como chegam as equipes?
O Newcastle do técnico Eddie Howe chega para o mata-mata precisando mostrar força na Europa. A equipe confia na imposição física e na velocidade pelos lados do campo, mas terá que ter cuidado com os contra-ataques mortais do Barça.
Do outro lado, o Barcelona comandado por Hansi Flick vive um momento de estabilidade. Com o retorno de jogadores importantes que estavam no departamento médico, a equipe espanhola tenta usar a posse de bola e a genialidade de seus pontas para calar a torcida inglesa.
Prováveis Escalações
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Dan Burn e Hall; Sandro Tonali, Joelinton e Willock; Barnes, Woltemade e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.
Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Balde; Frenkie de Jong, Pedri e Gündoğan (ou Dani Olmo); Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Outros jogos da Champions League hoje (10/03)
Além do confronto na Inglaterra, a rodada desta terça-feira conta com outras grandes partidas pelas oitavas de final da competição. Todos os jogos podem ser acompanhados no streaming da Max:
-
14h45 – Galatasaray x Liverpool
-
17h00 – Atlético de Madrid x Tottenham (Space e Max)
-
17h00 – Atalanta x Bayern de Munique
Fonte: Redação ContilNet Esportes