10/03/2026
ContilPop
Ivete Sangalo atualiza estado de saúde após cirurgia facial e detalha uso de titânio
“O Agente Secreto” chega à Netflix e está entre os mais vistos
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico

Newcastle x Barcelona: Onde assistir ao vivo, horário e escalações na Champions League

Partida de ida das oitavas de final na Inglaterra terá transmissão para todo o Brasil na TV Aberta. Saiba o horário, as prováveis escalações e todos os canais que exibem o jogo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Saiba onde assistir Newcastle x Barcelona ao vivo pela Champions League hoje.
Foto: Divulgação/UEFA

A tarde desta terça-feira (10 de março) reserva um duelo de gigantes para os fãs do futebol europeu. A bola rola para as oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26, e o grande destaque do dia é o confronto de ida entre Newcastle e Barcelona, direto do lendário estádio St. James’ Park, na Inglaterra.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O time catalão, embalado pelas boas atuações de Lamine Yamal e Raphinha, tenta abrir vantagem fora de casa. Já os ingleses, empurrados por sua fanática torcida e pela força física do brasileiro Joelinton no meio-campo, buscam um resultado positivo antes da difícil viagem à Espanha. Com tanta expectativa, a principal dúvida dos torcedores pela manhã é: onde assistir Newcastle x Barcelona hoje?

Onde assistir ao vivo e Horário

A boa notícia para o fã de futebol é que o jogo terá transmissão na TV Aberta para todo o Brasil, além das opções em canais fechados e plataformas de streaming. Confira onde sintonizar:

  • TV Aberta: SBT (Transmissão inicia às 16h45).

  • TV Fechada: TNT (Disponível nas operadoras de TV a cabo).

  • Streaming: Max (Antiga HBO Max, transmite o jogo na íntegra para assinantes).

Horário da partida: A bola rola oficialmente às 17h00 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes?

O Newcastle do técnico Eddie Howe chega para o mata-mata precisando mostrar força na Europa. A equipe confia na imposição física e na velocidade pelos lados do campo, mas terá que ter cuidado com os contra-ataques mortais do Barça.

Do outro lado, o Barcelona comandado por Hansi Flick vive um momento de estabilidade. Com o retorno de jogadores importantes que estavam no departamento médico, a equipe espanhola tenta usar a posse de bola e a genialidade de seus pontas para calar a torcida inglesa.

Prováveis Escalações

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Dan Burn e Hall; Sandro Tonali, Joelinton e Willock; Barnes, Woltemade e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Balde; Frenkie de Jong, Pedri e Gündoğan (ou Dani Olmo); Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Outros jogos da Champions League hoje (10/03)

Além do confronto na Inglaterra, a rodada desta terça-feira conta com outras grandes partidas pelas oitavas de final da competição. Todos os jogos podem ser acompanhados no streaming da Max:

  • 14h45 – Galatasaray x Liverpool

  • 17h00 – Atlético de Madrid x Tottenham (Space e Max)

  • 17h00 – Atalanta x Bayern de Munique

Fonte: Redação ContilNet Esportes

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.