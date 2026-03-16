18/03/2026
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Neymar fica fora da convocação de Ancelotti para Seleção Brasileira

Lista anunciada nesta segunda-feira (16) é a última antes da chamada final para a Copa de 2026

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Neymar fica fora da convocação de Ancelotti para Seleção Brasileira
Neymar durante treino do Santos • Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta segunda-feira (16), na sede da CBF, os 26 nomes que representarão a Seleção Brasileira nos amistosos da Data FIFA de março contra França e Croácia. A principal notícia, que gerou ondas de choque nas redes sociais, foi a ausência de Neymar.

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O atacante do Santos, que vive a expectativa de disputar seu quarto Mundial, acabou ficando de fora daquela que é a última oportunidade de testes antes da convocação final para a Copa do Mundo.

Segundo informações apuradas pela CNN Brasil, a comissão técnica optou por preservar o jogador neste momento para que ele siga o cronograma de fortalecimento físico no Santos, evitando riscos de novas lesões musculares antes da divulgação da lista definitiva, prevista para maio.

O Caminho de Neymar e a Escolha de Ancelotti

Apesar do desejo explícito de retornar, manifestado após o clássico contra o Corinthians no último domingo, Neymar ainda busca o ritmo competitivo ideal após a grave lesão no joelho sofrida em 2023.

Ancelotti, em coletiva, reforçou que acompanha de perto a condição do craque, mas priorizou atletas com maior minutagem na Europa e no Brasil para os duelos de alto nível em solo americano.

  • Foco na Recuperação: O jogador segue em evolução no Santos, mas a intensidade dos amistosos contra França e Croácia pesou na decisão de deixá-lo fora.

  • Último Teste: Sem o camisa 10, o treinador italiano testará nomes como Rayan (Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford) no setor ofensivo.

  • Palavra do Craque: “Meu desejo é voltar à Seleção. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei”, afirmou o atacante antes do anúncio.

Lista Completa de Convocados: Amistosos de Março

Confira os 26 escolhidos por Carlo Ancelotti para os testes finais:

Posição Jogadores Convocados
Goleiros Alisson, Bento, Ederson
Laterais Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos, Wesley
Zagueiros Bremer, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos
Meias Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara
Atacantes Endrick, G. Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Vini Jr, João Pedro

A ausência de Neymar coloca pressão extra sobre Vinícius Júnior e o jovem Endrick, que deverão assumir o protagonismo criativo da equipe em Boston e Orlando. Para o camisa 10, resta agora o desempenho no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil para provar a Ancelotti que merece estar entre os escolhidos na lista final de maio.

O Brasil encara a França no dia 26 e a Croácia no dia 31, encerrando o ciclo de preparação para a Copa que será sediada na América do Norte.

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