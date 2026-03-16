Neymar fica fora da convocação de Ancelotti para Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta segunda-feira (16), na sede da CBF, os 26 nomes que representarão a Seleção Brasileira nos amistosos da Data FIFA de março contra França e Croácia. A principal notícia, que gerou ondas de choque nas redes sociais, foi a ausência de Neymar.
O atacante do Santos, que vive a expectativa de disputar seu quarto Mundial, acabou ficando de fora daquela que é a última oportunidade de testes antes da convocação final para a Copa do Mundo.
Segundo informações apuradas pela CNN Brasil, a comissão técnica optou por preservar o jogador neste momento para que ele siga o cronograma de fortalecimento físico no Santos, evitando riscos de novas lesões musculares antes da divulgação da lista definitiva, prevista para maio.
O Caminho de Neymar e a Escolha de Ancelotti
Apesar do desejo explícito de retornar, manifestado após o clássico contra o Corinthians no último domingo, Neymar ainda busca o ritmo competitivo ideal após a grave lesão no joelho sofrida em 2023.
Ancelotti, em coletiva, reforçou que acompanha de perto a condição do craque, mas priorizou atletas com maior minutagem na Europa e no Brasil para os duelos de alto nível em solo americano.
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Foco na Recuperação: O jogador segue em evolução no Santos, mas a intensidade dos amistosos contra França e Croácia pesou na decisão de deixá-lo fora.
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Último Teste: Sem o camisa 10, o treinador italiano testará nomes como Rayan (Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford) no setor ofensivo.
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Palavra do Craque: “Meu desejo é voltar à Seleção. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei”, afirmou o atacante antes do anúncio.
Lista Completa de Convocados: Amistosos de Março
Confira os 26 escolhidos por Carlo Ancelotti para os testes finais:
|Posição
|Jogadores Convocados
|Goleiros
|Alisson, Bento, Ederson
|Laterais
|Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos, Wesley
|Zagueiros
|Bremer, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos
|Meias
|Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara
|Atacantes
|Endrick, G. Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Vini Jr, João Pedro
A ausência de Neymar coloca pressão extra sobre Vinícius Júnior e o jovem Endrick, que deverão assumir o protagonismo criativo da equipe em Boston e Orlando. Para o camisa 10, resta agora o desempenho no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil para provar a Ancelotti que merece estar entre os escolhidos na lista final de maio.
O Brasil encara a França no dia 26 e a Croácia no dia 31, encerrando o ciclo de preparação para a Copa que será sediada na América do Norte.