Neymar fora de novo! Cuca barra craque do jogo contra o Cruzeiro por risco de lesão

O técnico revelou conversa com o camisa 10 e apontou o controle de carga como motivo para a ausência do jogador na reestreia pelo clube, visando evitar riscos de lesão

Guilherme Silva

20/03/2026 às 21:59

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Neymar se reapresenta no Santos e inicia pré-temporada para 2026 (Reprodução/X: @SantosFC)

Apresentado nesta sexta-feira (20/3), Cuca iniciou sua nova passagem pelo Santos com uma definição importante para o duelo contra o Cruzeiro. O treinador confirmou que Neymar não estará à disposição para a partida de domingo (22/3), válida pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o técnico, a decisão foi tomada após conversa direta com o jogador e leva em conta o controle físico estabelecido pelo departamento do clube.

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“Tive uma conversa separada com Neymar, já adianto que ele vai ficar de fora do jogo de domingo por ter jogado duas partidas seguidas e não poder jogar a terceira em sete dias devido ao controle de carga. Segundo a nossa fisiologia, a chance de lesão é muito grande e não podemos correr esse risco”, disse.

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Abrir em tela cheia NeymarReprodução CBF aprova postura de Neymar após jogador abrir mão do CarnavalFoto: Raul Baretta/Santos FC Cuca no SantosReprodução / Instagram

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Lista de ausências aumenta para o confronto

Além de Neymar, o Santos terá outros desfalques confirmados para a partida. Gabriel Bontempo e Vinícius Lira também não estarão disponíveis.

Outros dois nomes, Gabigol e Lautaro Díaz, não poderão atuar por questões contratuais, já que pertencem ao Cruzeiro. A utilização da dupla dependeria do pagamento de multa, possibilidade que não deve ser adotada.

Momento do Santos na competição

O confronto marca a tentativa de reação do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe vem de derrota para o Internacional e ocupa a 16ª colocação, com seis pontos.

O time não vence há três rodadas na competição. O último triunfo aconteceu diante do Vasco, cerca de um mês atrás. Sem Neymar, o Santos entra em campo buscando interromper a sequência negativa e iniciar a nova fase sob comando de Cuca com recuperação no campeonato.

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Tags:cuca, Neymar, Santos

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Fonte: Portal Leo Dias