Neymar Jr. encanta a web com vídeo de Mavie falando o nome dos irmãos

Neymar Jr., de 34 anos, encantou os seguidores com um vídeo de Mavie, de 2 anos, nesta terça-feira (10/3). O jogador mostrou a filha reconhecendo e nomeando os pais e os irmãos em bonecos personalizados.

No registro feito pelo pai, Mavie reconhece e fala os nomes de todos os irmãos: Davi Lucca, 14, Helena, 1, e Mel, de 7 meses, além dos pais, Neymar e Bruna Biancardi, 31, representados nos bonecos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram Reprodução Instagram Bruna Biancardi é mãe de Mavie e Mel, frutos de seu relacionamento com Neymar Crédito: Reprodução Instagram @brunabiancardi Bruna Biancardi é mãe de Mavie e Mel, frutos de seu relacionamento com Neymar Crédito: Reprodução Instagram @brunabiancardi Voltar

Próximo

Leia Também Esportes “Parças” de Neymar Jr dizem que Santos deveria ir atrás de Yuri Alberto, do Corinthians Esportes “Parças” de Neymar Jr. lotam camarote em reestreia do craque no Santos Famosos “Acho ela a minha cara”, diz irmã de Biancardi ao posar com Mel, que completou 1 mês Famosos “Big sister”: Mavie encanta com look personalizado; e Biancardi mostra Mel tomando sol

A pequena está sob os cuidados do pai e da avó enquanto a mãe, Bruna, está viajando a trabalho em Paris, para a semana de moda.

Mavie e Mel são frutos do casamento do jogador com Bruna Biancardi. Davi Lucca, o mais velho, é fruto da relação com Carol Dantas, e Helena é filha de Neymar com Amanda Kimberlly.