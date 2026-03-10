Neymar Jr. encanta a web com vídeo de Mavie falando o nome dos irmãos

10/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
Neymar Jr., de 34 anos, encantou os seguidores com um vídeo de Mavie, de 2 anos, nesta terça-feira (10/3). O jogador mostrou a filha reconhecendo e nomeando os pais e os irmãos em bonecos personalizados.

No registro feito pelo pai, Mavie reconhece e fala os nomes de todos os irmãos: Davi Lucca, 14, Helena, 1, e Mel, de 7 meses, além dos pais, Neymar e Bruna Biancardi, 31, representados nos bonecos.

A pequena está sob os cuidados do pai e da avó enquanto a mãe, Bruna, está viajando a trabalho em Paris, para a semana de moda.

Mavie e Mel são frutos do casamento do jogador com Bruna Biancardi. Davi Lucca, o mais velho, é fruto da relação com Carol Dantas, e Helena é filha de Neymar com Amanda Kimberlly.

