Neymar pode se espelhar? Em 2002, Ronaldo foi de descartado a herói da Copa

Um debate tem tomado conta das redes sociais nos últimos dias: Neymar estará apto a jogar a Copa do Mundo de 2026? Com seguidas lesões nos últimos anos, o camisa 10 do Santos tem encontrado dificuldade de conseguir ter sequência dentro dos gramados. Muito tem se comparado o atual momento do craque como calvário vivido por Ronaldo até a Copa do Mundo de 2002. O Portal LeoDias Esportes pega o túnel do tempo para te lembrar os meses que antecederam o último título mundial do Brasil.

De convulsão a graves lesões no joelho

Mesmo brilhando, a Copa do Mundo de 1998 acabou de forma trágica para Ronaldo e o Brasil. A derrota de 3 a 0 para a França na grande decisão foi marcada por um momento de tensão antes do jogo: o camisa 9 sofreu uma convulsão na concentração, o que chocou o elenco brasileiro.

Ainda assim, Ronaldo forçou e entrou em campo para a grande decisão, mesmo sem condições físicas. Em campo, o Brasil tomou um baile. Após o choque vivido, Ronaldo retornou ao seu clube, a Inter de Milão, onde, alguns meses depois, viveria um drama.

Em novembro de 1999, sofreu uma grave lesão no joelho direito ao romper o tendão patelar durante uma partida dos nezazzurri contra o Lecce. Ronaldo intensificou o tratamento e retornou aos gramados ainda naquela temporada, cinco meses depois em um jogo contra a Lazio.

No entanto, a volta se tornou uma tragédia. Em uma das imagens mais chocantes da história do futebol, Ronaldo voltou a romper o mesmo tendão, desta vez de forma completa, ao tentar driblar um adversário poucos minutos após entrar na partida.

Quase dois anos sem jogar e incertezas antes da Copa

Após mais de um ano de recuperação (15 meses), Ronaldo retornou aos gramados em uma partida da Copa da UEFA. No entanto, o atacante pouco conseguiu ter sequência, uma vez que sofreu com algumas lesões musculares ao longo dos meses por conta do período longo de recuperação.

Meses antes da Copa, sua presença era quase descartada, uma vez que pouco conseguiu atuar com a Seleção Brasileira no ciclo. Antes da convocação para a Copa de 2002, Ronaldo estava há quase três anos sem vestir a amarelinha. Ainda assim, o camisa 9 contou com a confiança de Luis Felipe Scolari, o Felipão, que o chamou mesmo sem ter a certeza de que estaria apto a atuar.

No Japão e na Coréia do Sul, Ronaldo brilhou, marcando 8 gols nas sete partidas da Seleção, incluindo os dois gols da grande decisão contra a Alemanha.

O que Neymar pode se espelhar

Assim como Ronaldo, Neymar tem enfrentado uma série de lesões musculares após a cirurgia. Outro ponto é que o centro-avante teve de mudar seu estilo de jogo, que antes das lesões era marcado por arrancadas e dribles e passou a ser focado na definição de jogadas dentro da área.

Um fator, no entanto, pode dificultar para o craque do Santos: a idade. Quando Ronaldo enfrentou sua primeira lesão no joelho ele tinha apenas 25 anos de idade. Neymar rompeu o ligamento do joelho esquerdo em 2023, quando já estava com 31 anos de idade.

Com mais idade, a tendência é que o jogador possua mas dificuldade na recuperação física. Hoje aos 34 anos, Neymar ainda busca a forma física ideal.