Nível das águas do Rio Acre segue em elevação na tarde desta quinta-feira em Rio Branco

O nível do Rio Acre continua apresentando elevação nas medições realizadas nesta quinta-feira (12). Segundo os dados da Defesa Civil Municipal, o manancial registrou 11,27 metros às 15h, 2 centímetros a mais que o registrado na medição feita ao meio-dia, quando o rio alcançou a cota de 11,25 metros.

A primeira medição do dia foi realizada às 5h22, quando o rio marcou 11,13 metros. Já às 9 horas, o nível subiu para 11,20 metros, confirmando a tendência de aumento observada desde as primeiras horas do dia.

Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas registrado foi de 16,20 milímetros, fator que contribui para a elevação gradual do nível do rio. Apesar da elevação do nível das águas, a cota permanece abaixo das marcas consideradas críticas. A cota de alerta está fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros.

LEIA TAMBÉM: Após oscilações do Rio Acre, Defesa Civil não descarta novo transbordamento na capital

Ao ContilNet, o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, o órgão está em monitoramento constante. “Nós monitoramos a todo momento para poder tomar ações que serão necessárias, mesmo assim, a gente tem um planejamento feito desde dezembro, pois já foram três transbordamentos do final do ano para agora”, explica.

O tenente explicou, ainda, que o plano de contingência está pronto, assim como as equipes e o Parque de Exposições Wildy Viana, onde os abrigos estão montados desde dezembro.

Apesar de o nível do Rio Acre não estar próximo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, ainda não é possível descartar a possibilidade de um quarto transbordamento. “Nós temos transbordamentos recorrentes a partir da segunda quinzena, às vezes na primeira, desde o mês de fevereiro, mas o fato é que a maioria das vezes que aconteceu transbordamento em Rio Branco foi em março e a gente está nesse período, mas estamos prontos para ação em qualquer momento”, afirma.