Nível do Rio Acre apresenta nova elevação após chuvas e marca 8,51 metros nesta sexta-feira

Rio Acre sobe para 8,51 metros após chuvas nas últimas horas
Rio Acre/ Foto: Reprodução

O nível do Rio Acre registrou nova elevação na medição realizada na madrugada desta sexta-feira (6). De acordo com o boletim hidrológico divulgado às 5h15, o manancial marcou 8,51 metros, indicando aumento em relação ao dia anterior.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Na quinta-feira (5), o rio apresentava 8,23 metros, com 1,00 milímetro de chuva acumulado nas últimas 24 horas.

Rio Acre sobe para 8,51 metros após chuvas nas últimas horas

O Rio Acre/Foto: Reprodução

Já na atualização mais recente, além da subida do nível do rio, também foi registrado 2,20 milímetros de precipitação acumulada no mesmo período.

Apesar da elevação observada, o nível do rio permanece distante das cotas consideradas críticas. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo está estabelecida em 14 metros.

Os dados fazem parte do monitoramento diário das condições hidrológicas, que acompanha possíveis impactos das chuvas sobre o volume do rio ao longo do período chuvoso.

