Nível do Rio Acre apresenta nova elevação após chuvas e marca 8,51 metros nesta sexta-feira

O nível do Rio Acre registrou nova elevação na medição realizada na madrugada desta sexta-feira (6). De acordo com o boletim hidrológico divulgado às 5h15, o manancial marcou 8,51 metros, indicando aumento em relação ao dia anterior.

Na quinta-feira (5), o rio apresentava 8,23 metros, com 1,00 milímetro de chuva acumulado nas últimas 24 horas.

Já na atualização mais recente, além da subida do nível do rio, também foi registrado 2,20 milímetros de precipitação acumulada no mesmo período.

Apesar da elevação observada, o nível do rio permanece distante das cotas consideradas críticas. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo está estabelecida em 14 metros.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Os dados fazem parte do monitoramento diário das condições hidrológicas, que acompanha possíveis impactos das chuvas sobre o volume do rio ao longo do período chuvoso.