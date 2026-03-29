Nível do Rio Acre chega a 13,10m e ameaça cota de alerta

A situação do Rio Acre na capital acreana entrou em estágio de atenção crítica no final da tarde deste domingo (29). De acordo com o último boletim hidrológico, o manancial atingiu a marca de 13,10m às 18h, consolidando uma subida impressionante de 1,50 metro em um intervalo de apenas 11 horas. O aumento repentino é reflexo direto das chuvas de 46,80mm registradas nas últimas 24 horas em Rio Branco, somadas ao volume de água que desce das cabeceiras.

O salto nas réguas de medição foi constante ao longo de todo o dia. Enquanto às 7h da manhã o nível era de 11,60m, a força das águas elevou o patamar para 12,65m já às 9h. Desde então, o rio não parou de subir, mantendo a seta de elevação em todos os horários monitorados pela Defesa Civil.

Confira o histórico de medições deste domingo (29/03):

06h59: 11,60m

09h00: 12,65m

12h00: 12,70m

15h00: 12,80m

18h00: 13,10m

Cotas de Referência

Com a medição das 18h, o Rio Acre está agora a apenas 40 centímetros da Cota de Alerta, que é de 13,50m. A preocupação das autoridades aumenta à medida que o nível se aproxima da Cota de Transbordo, estabelecida em 14 metros, ponto em que o rio começa a invadir as primeiras ruas e residências em áreas de risco.

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A Defesa Civil Municipal segue em monitoramento ininterrupto, já que a tendência para as próximas horas permanece de subida. O ContilNet continua acompanhando as atualizações em tempo real para informar a população sobre qualquer mudança no cenário das águas.