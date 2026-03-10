10/03/2026
Nível do Rio Acre oscila ao longo do dia e chega a 10,47 metros em Rio Branco

Boletim da Defesa Civil aponta variações nas medições desta terça-feira (10); volume de chuva nas últimas 24 horas foi de 19,8 mm

Rio Acre/Foto: Secom
Rio Acre/Foto: Secom

O nível do Rio Acre apresentou oscilações ao longo desta terça-feira (10) em Rio Branco, conforme boletim atualizado divulgado pela Defesa Civil Municipal. A última medição do dia, registrada às 18h, apontou que o manancial atingiu 10,47 metros.

Durante o dia, o rio apresentou pequenas variações. Às 5h19, a medição indicava 10,49 metros. Em seguida, houve leve redução: às 9h o nível caiu para 10,47 metros, às 12h marcou 10,45 metros e às 15h chegou a 10,43 metros. Já no início da noite, às 18h, o rio voltou a subir, alcançando novamente 10,47 metros.

De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva registrado nas últimas 24 horas na capital acreana foi de 19,8 milímetros, fator que influencia diretamente no comportamento do rio.

Apesar das oscilações, o nível do Rio Acre permanece abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e também da cota de transbordo, que é de 14 metros.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e mantendo o acompanhamento das medições do manancial na capital.

