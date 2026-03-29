29/03/2026
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Nível do Rio Acre sobe para 13,30m na medição das 21h

Rio Acre encerra o domingo com 13,30m e está a apenas 20 centímetros de atingir a cota de alerta

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Rio Acre/Foto: Secom
Rio Acre/Foto: Secom

O Rio Acre encerra este domingo (29) em um cenário de monitoramento intensivo e preocupação para os moradores das áreas baixas de Rio Branco. De acordo com o último boletim hidrológico, divulgado às 21h, o nível do manancial subiu para 13,30m. Com esse resultado, o rio está a apenas 20 centímetros de atingir a Cota de Alerta (13,50m) e a 70 centímetros da Cota de Transbordo (14,00m).

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A elevação acumulada ao longo do dia impressiona pela constância. Desde a primeira medição da manhã, às 6h59, quando o rio marcava 11,60m, o volume de água não parou de crescer, impulsionado pelas chuvas de 46,80mm registradas nas últimas 24 horas e pelo escoamento vindo das cabeceiras. Em cerca de 14 horas, o nível das águas subiu um total de 1,70 metro.

Confira a evolução detalhada deste domingo (29/03):

  • 06h59: 11,60m

  • 09h00: 12,65m

  • 12h00: 12,70m

  • 15h00: 12,80m

  • 18h00: 13,10m

  • 21h00: 13,30m

Estado de Atenção A Defesa Civil Municipal mantém o alerta ligado para a madrugada desta segunda-feira, uma vez que a seta de medição continua apontando para cima. Caso o ritmo de subida se mantenha, o Rio Acre deve atingir a cota de alerta nas primeiras horas de amanhã.

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