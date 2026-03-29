Nível do Rio Acre sobe para 13,30m na medição das 21h

O Rio Acre encerra este domingo (29) em um cenário de monitoramento intensivo e preocupação para os moradores das áreas baixas de Rio Branco. De acordo com o último boletim hidrológico, divulgado às 21h, o nível do manancial subiu para 13,30m. Com esse resultado, o rio está a apenas 20 centímetros de atingir a Cota de Alerta (13,50m) e a 70 centímetros da Cota de Transbordo (14,00m).

A elevação acumulada ao longo do dia impressiona pela constância. Desde a primeira medição da manhã, às 6h59, quando o rio marcava 11,60m, o volume de água não parou de crescer, impulsionado pelas chuvas de 46,80mm registradas nas últimas 24 horas e pelo escoamento vindo das cabeceiras. Em cerca de 14 horas, o nível das águas subiu um total de 1,70 metro.

Confira a evolução detalhada deste domingo (29/03):

06h59: 11,60m

09h00: 12,65m

12h00: 12,70m

15h00: 12,80m

18h00: 13,10m

21h00: 13,30m

Estado de Atenção A Defesa Civil Municipal mantém o alerta ligado para a madrugada desta segunda-feira, uma vez que a seta de medição continua apontando para cima. Caso o ritmo de subida se mantenha, o Rio Acre deve atingir a cota de alerta nas primeiras horas de amanhã.

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