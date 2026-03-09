Nível do Rio Acre ultrapassa a marca de 10 metros e Defesa Civil diz que pode aumentar: “Instabilidade”

O nível do Rio Acre subiu 35 centímetros desde a medição das 5h, quando registrou 9,89 metros, até a medição das 15h, com 10,24 metros, mantendo a tendência de subida das últimas 24 horas.

Ao ContilNet, o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, a previsão é que o nível do rio continue aumentando pelas próximas horas. “Até a primeira quinzena de março a gente não tinha segurança nenhuma. É por isso que a gente continua com os abrigos prontos, com plano de contingência em ação, tudo para qualquer situação como essa a gente já estar preparado”, disse.

O coronel destacou ainda que no Alto Acre já foi registrado vazante. “Até o município de Xapuri está em vazante, mas nós temos Capixaba aumentando, tem o Riozinho do Rola, Espalha e tem Rio Branco. Então deve aumentar um pouco mais nas próximas horas, aí pode estabilizar. Possivelmente não deve alcançar uma conta de alerta agora, mas a instabilidade é grande”, explicou.

LEIA TAMBÉM: Primeira semana de março deve ser quente e com chuvas; Friale alerta para subida do Rio Acre

No início de março, o pesquisador Davi Friale publicou a previsão do mês e alertou que o nível do Rio Acre subiria rapidamente, podendo superar a marca de 10 metros nos primeiros dias do mês.