09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Nível do Rio Acre ultrapassa a marca de 10 metros e Defesa Civil diz que pode aumentar: “Instabilidade”

O coronel destacou ainda que no Alto Acre já foi registrado vazante

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Rio Acre sobe para 8,51 metros após chuvas nas últimas horas
O nível do Rio Acre subiu 35 centímetros/Foto: Reprodução

O nível do Rio Acre subiu 35 centímetros desde a medição das 5h, quando registrou 9,89 metros, até a medição das 15h, com 10,24 metros, mantendo a tendência de subida das últimas 24 horas.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Ao ContilNet, o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, a previsão é que o nível do rio continue aumentando pelas próximas horas. “Até a primeira quinzena de março a gente não tinha segurança nenhuma. É por isso que a gente continua com os abrigos prontos, com plano de contingência em ação, tudo para qualquer situação como essa a gente já estar preparado”, disse.

O coronel destacou ainda que no Alto Acre já foi registrado vazante. “Até o município de Xapuri está em vazante, mas nós temos Capixaba aumentando, tem o Riozinho do Rola, Espalha e tem Rio Branco. Então deve aumentar um pouco mais nas próximas horas, aí pode estabilizar. Possivelmente não deve alcançar uma conta de alerta agora, mas a instabilidade é grande”, explicou.

LEIA TAMBÉM: Primeira semana de março deve ser quente e com chuvas; Friale alerta para subida do Rio Acre

No início de março, o pesquisador Davi Friale publicou a previsão do mês e alertou que o nível do Rio Acre subiria rapidamente, podendo superar a marca de 10 metros nos primeiros dias do mês.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.