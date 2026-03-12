Nível do Rio Acre volta a subir e atinge 11,13 metros na primeira medição da manhã

O nível do Rio Acre voltou a registrar elevação nas últimas medições e atingiu 11,13 metros às 5h22 da manhã desta quinta-feira (12), de acordo com dados atualizados de monitoramento hidrológico.

Durante o dia anterior, o manancial já havia apresentado aumento progressivo. A primeira medição registrada na quarta-feira indicava 10,47 metros, enquanto a última leitura do dia, à meia-noite, apontava 11,04 metros.]

Com a nova atualização da manhã desta quinta-feira, o nível do rio segue em tendência de subida. Nas últimas 24 horas também foi registrado acumulado de chuva de 16,20 milímetros na região.

Apesar da elevação recente, o nível do rio ainda permanece abaixo das cotas consideradas críticas. A cota de alerta está estabelecida em 13,50 metros, enquanto o nível de transbordo é de 14,00 metros.

O monitoramento do rio segue sendo acompanhado por órgãos responsáveis, principalmente durante o período de chuvas, quando oscilações no nível do manancial são mais frequentes.