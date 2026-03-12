12/03/2026
ContilPop
Amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor se pronuncia após polêmica com Virginia
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26

Nível do Rio Acre volta a subir e atinge 11,13 metros na primeira medição da manhã

Dados indicam elevação gradual do manancial desde ontem, com registro de chuva nas últimas 24 horas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Rio Acre/Foto: Secom
Rio Acre/Foto: Secom

O nível do Rio Acre voltou a registrar elevação nas últimas medições e atingiu 11,13 metros às 5h22 da manhã desta quinta-feira (12), de acordo com dados atualizados de monitoramento hidrológico.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Durante o dia anterior, o manancial já havia apresentado aumento progressivo. A primeira medição registrada na quarta-feira indicava 10,47 metros, enquanto a última leitura do dia, à meia-noite, apontava 11,04 metros.]

Rio apresentou aumento em todas as medições recentes, mas ainda permanece abaixo das cotas de alerta e transbordo.

Rio Acre/ Foto: Reprodução

Com a nova atualização da manhã desta quinta-feira, o nível do rio segue em tendência de subida. Nas últimas 24 horas também foi registrado acumulado de chuva de 16,20 milímetros na região.

Apesar da elevação recente, o nível do rio ainda permanece abaixo das cotas consideradas críticas. A cota de alerta está estabelecida em 13,50 metros, enquanto o nível de transbordo é de 14,00 metros.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

O monitoramento do rio segue sendo acompanhado por órgãos responsáveis, principalmente durante o período de chuvas, quando oscilações no nível do manancial são mais frequentes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.