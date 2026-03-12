Nível do Rio Acre volta a subir e registra 11,25 metros na medição do meio-dia

O nível do Rio Acre voltou a apresentar elevação nas medições realizadas nesta quinta-feira (12). De acordo com os dados divulgados ao longo da manhã, o manancial registrou 11,25 metros na aferição feita ao meio-dia.

A primeira medição do dia foi realizada às 5h22, quando o rio marcou 11,13 metros. Já às 9 horas, o nível subiu para 11,20 metros, confirmando a tendência de aumento observada desde as primeiras horas do dia.

Na atualização das 12 horas, o nível chegou a 11,25 metros, mantendo a curva de crescimento, embora ainda distante da cota de alerta.

Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas registrado foi de 16,20 milímetros, fator que contribui para a elevação gradual do nível do rio.

Apesar da subida, o volume de água permanece abaixo das marcas consideradas críticas. A cota de alerta está fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros.

As medições seguem sendo monitoradas regularmente pelos órgãos responsáveis, especialmente durante o período chuvoso, quando há maior risco de elevação do nível dos rios na região.