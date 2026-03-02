No Acre, dupla é presa suspeita de aplicar golpe com promessa de cura espiritual; entenda

Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar neste fim de semana, em Sena Madureira, suspeitas de aplicar um golpe (falsa cura) contra um morador do município. Segundo a corporação, a vítima foi convencida a entregar R$ 1 mil sob a promessa de que ficaria livre de uma enfermidade no futuro.

De acordo com a denúncia, as suspeitas abordaram o homem e afirmaram que, mediante o pagamento em dinheiro, realizariam um suposto ritual ou intervenção espiritual capaz de impedir o surgimento de problemas de saúde. Acreditando na promessa, a vítima entregou a quantia.

Após receber informações sobre o caso, uma guarnição da Polícia Militar iniciou buscas e conseguiu localizar as duas mulheres. Durante a abordagem, os policiais encontraram o valor mencionado, que foi apreendido e devolvido ao homem.

As suspeitas foram conduzidas à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis. O caso será investigado para apurar as circunstâncias e verificar se há outras possíveis vítimas na cidade.

A Polícia orienta a população a desconfiar de promessas de cura ou de vantagens obtidas mediante pagamento antecipado, especialmente quando não há comprovação ou respaldo legal, e reforça que situações semelhantes devem ser denunciadas imediatamente às autoridades.