No Acre, dupla é presa suspeita de aplicar golpe com promessa de cura espiritual; entenda

As suspeitas foram conduzidas à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis

Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar neste fim de semana, em Sena Madureira, suspeitas de aplicar um golpe contra um morador do município
Dupla é presa suspeita de aplicar golpe com promessa de cura/Foto: Reprodução

Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar neste fim de semana, em Sena Madureira, suspeitas de aplicar um golpe (falsa cura) contra um morador do município. Segundo a corporação, a vítima foi convencida a entregar R$ 1 mil sob a promessa de que ficaria livre de uma enfermidade no futuro.

De acordo com a denúncia, as suspeitas abordaram o homem e afirmaram que, mediante o pagamento em dinheiro, realizariam um suposto ritual ou intervenção espiritual capaz de impedir o surgimento de problemas de saúde. Acreditando na promessa, a vítima entregou a quantia.

Após receber informações sobre o caso, uma guarnição da Polícia Militar iniciou buscas e conseguiu localizar as duas mulheres. Durante a abordagem, os policiais encontraram o valor mencionado, que foi apreendido e devolvido ao homem.

As suspeitas foram conduzidas à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis. O caso será investigado para apurar as circunstâncias e verificar se há outras possíveis vítimas na cidade.

A Polícia orienta a população a desconfiar de promessas de cura ou de vantagens obtidas mediante pagamento antecipado, especialmente quando não há comprovação ou respaldo legal, e reforça que situações semelhantes devem ser denunciadas imediatamente às autoridades.

