No Acre, homem aluga carro e tenta vendê-lo a pastor por R$ 22 mil; caso está sendo investigado

Um possível golpe envolvendo a locação e a negociação irregular de um veículo está sendo investigado pela Polícia Civil em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. O caso teria provocado prejuízos a um empresário do setor de locação de automóveis e a um pastor morador do bairro Miritizal.

Segundo as informações obtidas pela reportagem, o suspeito, identificado pelas iniciais M.S.M., natural do município de Guajará (AM), teria utilizado uma hospedagem em um hotel da cidade como forma de conseguir alugar um veículo. A locadora funciona no próprio hotel e realiza contratos apenas com hóspedes do estabelecimento.

Após se hospedar entre os dias 16 e 17 de fevereiro, o homem teria formalizado a locação de um carro pertencente ao empresário. O problema começou quando o automóvel não foi devolvido na data prevista.

Dias depois, um pastor procurou o proprietário do veículo em busca de informações sobre a documentação do carro. Foi então que a situação veio à tona. O religioso relatou que havia negociado a compra do automóvel com o suspeito pelo valor de R$ 22 mil e chegou a pagar R$ 11 mil como entrada, acreditando estar adquirindo o veículo de forma legítima.

De acordo com o relato, o suposto vendedor afirmou que ainda precisava utilizar o carro por alguns dias para finalizar alguns compromissos e prometeu realizar a entrega definitiva na semana seguinte, o que acabou não acontecendo.

Nesta quinta-feira (5), o empresário afirmou ter encontrado o veículo no estacionamento de um supermercado localizado no bairro Cohab, nas proximidades do Hospital Regional do Juruá. Ao ser confrontado, o suspeito teria afirmado que devolveria o automóvel, mas acabou fugindo do local ao perceber que a polícia havia sido acionada. Ele teria deixado o local acompanhado de um comparsa que o aguardava em outro veículo.

A ocorrência foi registrada na delegacia e o caso agora está sob investigação das autoridades policiais, que buscam localizar o suspeito e recuperar o carro.