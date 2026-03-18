18/03/2026
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No Acre, professores são investigados por suspeita de abuso contra adolescente

O Conselho Tutelar de Mâncio Lima acompanha o caso

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Polícia Civil investiga suposto abuso envolvendo professores e adolescente em Mâncio Lima
Durante o dia, foram ouvidas pela polícia a diretora da escola, a adolescente e a mãe da vítima | Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre abriu investigação para apurar um suposto caso de abuso sexual e consumo de bebida alcoólica envolvendo dois professores e uma estudante de 15 anos em Mâncio Lima. O caso teria ocorrido no fim do ano passado, na Terra Indígena Puyanawa, e ganhou repercussão nesta terça-feira (17).

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Durante o dia, foram ouvidas pela polícia a diretora da escola, a adolescente e a mãe da vítima. Em seguida, a jovem foi encaminhada ao Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual (Savvis), na maternidade de Cruzeiro do Sul, onde passou por exame pericial.

Os dois professores apontados na denúncia devem ser ouvidos nesta quarta-feira (18). Um deles está internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos.

De acordo com o delegado José Obetânio, responsável pelo caso, as investigações entram agora em uma fase de análise técnica das informações coletadas.

“A partir de amanhã, vamos analisar todas as informações, os relatórios da equipe policial e os laudos”, afirmou.

O Conselho Tutelar de Mâncio Lima acompanha o caso. A Polícia Civil informou que não divulgará mais detalhes neste momento para preservar a identidade da vítima e garantir a integridade das investigações.

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