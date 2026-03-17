No Acre, quase 90 mil famílias já são beneficiadas pela Tarifa Social, aponta Energisa

O número de famílias cadastradas na Tarifa Social, desde a chegada da Energisa ao Acre, é de quase 88 mil famílias. Entre os municípios, Rio Branco aparece na liderança, com 15.293 cadastrados, seguido de Cruzeiro do Sul (4,6 mil) e Sena Madureira (2,3 mil).
Ao todo, quase 88 mil famílias já recebem o desconto do benefício do Governo Federal na tarifa de energia elétrica. O benefício é destinado às famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
O desconto pode chegar até 100% para quem consumir até 80 kWh no mês e se enquadrar nos critérios como ter renda per capita até meio salário-mínimo; ser cliente direto ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), independentemente da idade; famílias indígenas, quilombolas e atendidas pelos Sistemas Isolados (SISOLs); pessoas eletrodependentes que necessitam de aparelhos para sobrevida;
A conta de energia pode incluir ICMS e contribuição de iluminação pública, conforme leis estaduais e municipais. Os beneficiários só serão cobrados pelo consumo que exceder 80 kWh.
O Desconto Social de Energia Elétrica é uma nova modalidade de desconto na conta de luz do Governo Federal. Com redução de até 6,89% na fatura para quem consome até 120 kWh por mês, o benefício é destinado a famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal entre meio e um salário-mínimo por pessoa.
