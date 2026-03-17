18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

No Acre, quase 90 mil famílias já são beneficiadas pela Tarifa Social, aponta Energisa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Tarifa social é um benefício do governo federal/Foto: Reprodução

O número de famílias cadastradas na Tarifa Social, desde a chegada da Energisa ao Acre, é de quase 88 mil famílias. Entre os municípios, Rio Branco aparece na liderança, com 15.293 cadastrados, seguido de Cruzeiro do Sul (4,6 mil) e Sena Madureira (2,3 mil).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Ao todo, quase 88 mil famílias já recebem o desconto do benefício do Governo Federal na tarifa de energia elétrica. O benefício é destinado às famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

LEIA TAMBÉM: Tarifa Social: 77 mil famílias no Acre podem ter desconto na conta de energia elétrica

O desconto pode chegar até 100% para quem consumir até 80 kWh no mês e se enquadrar nos critérios como ter renda per capita até meio salário-mínimo; ser cliente direto ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), independentemente da idade; famílias indígenas, quilombolas e atendidas pelos Sistemas Isolados (SISOLs); pessoas eletrodependentes que necessitam de aparelhos para sobrevida;

A conta de energia pode incluir ICMS e contribuição de iluminação pública, conforme leis estaduais e municipais. Os beneficiários só serão cobrados pelo consumo que exceder 80 kWh.

O Desconto Social de Energia Elétrica é uma nova modalidade de desconto na conta de luz do Governo Federal. Com redução de até 6,89% na fatura para quem consome até 120 kWh por mês, o benefício é destinado a famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal entre meio e um salário-mínimo por pessoa.

Com informações da Energisa Acre

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.