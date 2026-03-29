No Acre, trio é flagrado com produtos furtados após ação rápida da PM

Policiais militares do 4º Batalhão recuperaram, no sábado (28), diversos produtos que haviam sido furtados de uma loja localizada na Avenida Castelo Branco, em Senador Guiomard.

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações sobre o crime, incluindo características dos suspeitos e do veículo utilizado na ação. Com base nos dados, os militares iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o automóvel com três ocupantes – dois homens e uma mulher.

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Durante a abordagem, foram encontrados no interior do veículo vários produtos sem comprovação de origem, entre eles frascos de shampoo, fraldas descartáveis e manteiga, além de outros itens.

Os três suspeitos foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à delegacia do município, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais.