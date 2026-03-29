29/03/2026
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No Acre, trio é flagrado com produtos furtados após ação rápida da PM

Suspeitos foram localizados dentro de veículo com mercadorias sem comprovação de origem

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Durante a abordagem, foram encontrados no interior do veículo vários produtos sem comprovação de origem, entre eles frascos de shampoo, fraldas descartáveis e manteiga, além de outros itens. — Foto: Reprodução

Policiais militares do 4º Batalhão recuperaram, no sábado (28), diversos produtos que haviam sido furtados de uma loja localizada na Avenida Castelo Branco, em Senador Guiomard.

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De acordo com a PM, a equipe recebeu informações sobre o crime, incluindo características dos suspeitos e do veículo utilizado na ação. Com base nos dados, os militares iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o automóvel com três ocupantes – dois homens e uma mulher.

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Durante a abordagem, foram encontrados no interior do veículo vários produtos sem comprovação de origem, entre eles frascos de shampoo, fraldas descartáveis e manteiga, além de outros itens.

Os três suspeitos foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à delegacia do município, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais.

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