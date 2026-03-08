09/03/2026
No Dia Internacional da Mulher, jornalista é alvo de xingamentos durante transmissão em estádio

Repórter relatou ofensas de torcedor enquanto entrava ao vivo no estádio Beira-Rio

A jornalista Alice Bastos foi alvo de xingamentos enquanto realizava uma entrada ao vivo antes da final do Campeonato Gaúcho, disputada entre Sport Club Internacional e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

O episódio aconteceu no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, momentos antes do início da partida decisiva.

Durante a transmissão, a jornalista comentou que estava sendo ofendida por um torcedor que se encontrava nas proximidades, inclusive ao lado da própria esposa. Mesmo diante da situação, ela manteve a postura profissional e relatou ao vivo o que estava acontecendo.

O caso ganhou repercussão também por ter ocorrido no Dia Internacional da Mulher, data que reforça debates sobre respeito e combate a diferentes formas de violência e constrangimento contra mulheres.

A partida terminou com o título do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que conquistou o campeonato estadual após a decisão contra o rival.

