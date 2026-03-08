No Dia Internacional da Mulher, jornalista é alvo de xingamentos durante transmissão em estádio

A jornalista Alice Bastos foi alvo de xingamentos enquanto realizava uma entrada ao vivo antes da final do Campeonato Gaúcho, disputada entre Sport Club Internacional e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

O episódio aconteceu no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, momentos antes do início da partida decisiva.

Durante a transmissão, a jornalista comentou que estava sendo ofendida por um torcedor que se encontrava nas proximidades, inclusive ao lado da própria esposa. Mesmo diante da situação, ela manteve a postura profissional e relatou ao vivo o que estava acontecendo.

O caso ganhou repercussão também por ter ocorrido no Dia Internacional da Mulher, data que reforça debates sobre respeito e combate a diferentes formas de violência e constrangimento contra mulheres.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

A partida terminou com o título do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que conquistou o campeonato estadual após a decisão contra o rival.

Veja o vídeo: