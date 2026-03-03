No Mês da Mulher, advogada Thaís Moura assume presidência da OAB Acre: “Grande honra”

O mês de março é marcado pelo Dia Internacional das Mulheres, celebrado no dia 8. No Acre, a advogada Thais Moura assumiu, nesta segunda-feira (2), a Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC).

O ato simbólico de transmissão do cargo marcou o início da programação do Mês da Mulher e contou com a presença de advogados e advogadas que compõem os quadros da instituição. Com o ato da Presidência da Seccional Acre, a diretoria fica majoritariamente composta por advogadas neste mês.

A diretoria no Sistema OAB é composta por 50% de mulheres e 50% de homens, conforme uma resolução do Conselho Federal, que alterou o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB para estabelecer paridade de gênero.

“Assumir a Presidência da OAB Acre, ainda que temporariamente, é uma grande honra e também uma enorme responsabilidade. Esse momento representa o avanço das mulheres na advocacia e o reconhecimento de que estamos preparadas para ocupar qualquer espaço de liderança. Seguimos trabalhando com diálogo, firmeza e compromisso com toda a classe”, destacou a presidente em exercício Thaís Moura.

Thaís Moura Barros é graduada em Direito e advogada desde 2015. É também mestre em Educação pela Universidade do Vale do Itajaí, especializada em Tribunal do Júri. Atua como docente de Direito do Instituto Federal do Acre (Ifac). Foi presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim) no Acre entre 2023 e 2024.

Atualmente, além de vice-presidente eleita da Seccional Acre, é membro da Comissão Nacional do Tribunal do Júri e coordenadora do Sistema de Prerrogativas da OAB/AC.

O presidente Rodrigo Aiache destaca: “Durante este mês tão simbólico, faço a transmissão temporária da Presidência da OAB Acre à nossa vice-presidente, Thaís Moura. É um gesto que reafirma nosso compromisso com a valorização da liderança feminina dentro da Ordem. A advocacia acreana ganha quando ampliamos espaços e reconhecemos competências”, completou Aiache.

Mudanças na Secretaria-Geral e Conselho Federal

A Secretaria-Geral, considerada o terceiro cargo na hierarquia da Ordem, também terá comando feminino com a advogada Tânia Carvalho. Ela assume a vaga de Renato Augusto, que se licenciou simultaneamente ao presidente Aiache.

Assumindo a função de secretária-geral, Tânia Carvalho completou: “Fazer parte deste momento da nossa instituição é resultado de uma construção coletiva. É símbolo de evolução, representatividade e respeito.”

A representatividade se estende ao Conselho Federal. Ao lado da conselheira Raquel Eline, as advogadas Socorro Rodrigues de Souza e Carol Afonso Cabral passam a atuar como titulares, substituindo Carlos Lamas e Marcos Vinícius Jardim.

Comissões e Escola Superior (ESA)

Outra alteração relevante ocorre na Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, onde Caren Oliveira de Araújo assume a presidência no lugar de Carlos Roberto Lima de Medeiros.

Na Escola Superior da Advocacia (ESA), a diretoria adjunta Elisabeth Castelo assume o comando da instituição ao longo de março, após a transmissão de cargo realizada pelo diretor Emerson Costa.