Noites e sábados concentram maior número de roubos registrados no Acre em 2026; veja detalhes

Os roubos consumados e tentados registrados no Acre nos dois primeiros meses de 2026 revelam um padrão de horário e dia da semana. De acordo com dados do Núcleo de Atendimento Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre (MPAC), a maior parte das ocorrências aconteceu durante a noite e, principalmente, aos sábados.

Segundo o levantamento, o estado contabilizou 400 ocorrências de roubos consumados e tentados entre janeiro e fevereiro deste ano. Desse total, 225 casos foram registrados em janeiro e 175 em fevereiro.

Os sábados concentraram o maior número de registros, com 72 ocorrências. Em seguida aparecem as terças-feiras, com 64 casos. Quintas e sextas registraram 62 ocorrências cada, enquanto quartas-feiras somaram 56 e segundas, 48. Os domingos tiveram o menor número de casos, com 36 registros.

O levantamento também aponta que o período da noite foi o mais crítico, com 179 ocorrências. A tarde aparece em segundo lugar, com 90 casos, seguida pela manhã, com 67 registros. A madrugada teve 64 ocorrências.

A capital concentrou a maior parte dos registros. Rio Branco respondeu por 74% das ocorrências, com 296 casos. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul, com 41 registros, e Tarauacá, com 13.

Os celulares aparecem em primeiro lugar como os objetos mais roubados, com 106 registros. Depois aparecem motocicletas (38), dinheiro (23), bolsas (20) e automóveis (11). Também foram registrados roubos de bicicletas (7), carteiras (5), além de cordões e relógios, com dois casos cada.

O levantamento também identificou que em 95 ocorrências os criminosos utilizaram motocicletas para cometer os roubos, enquanto 16 casos envolveram o uso de bicicletas. Em relação ao tipo de arma utilizada, apenas uma ocorrência contou com arma de fogo, enquanto 40 casos envolveram o uso de arma branca.